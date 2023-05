La future voiture Tesla devrait permettre à Elon Musk de dominer le marché de la mobilité électrique

Entre l’Investor Day et le tweet publié sur le compte Twitter officiel de Tesla, le contour des prochaines voitures électriques de la marque semble se dessiner.

Que ce soit lorsqu’elle est accusée de vouloir tuer ses passagers ou pour vanter l’autonomie de sa batterie, la marque de voiture électrique Tesla est constamment sur le devant de la scène. Cette mise en avant s’est poursuivie ce mois-ci lors de l’Investor Day où Elon Musk a présenté les chantiers à venir au sein de sa société. Ces annonces ont également été suivies d’un message sur Twitter demandant « au peuple » ce qui devrait être amélioré dans les futures voitures Tesla.

Un grand nombre de suggestions, de designs théoriques et de futures bonnes nouvelles ont émergé : on fait le point.

La Tesla du futur sera moins chère

Le prix des voitures électriques Tesla – mais également d’autres marques – est inévitablement ce qui freine une majeure partie des automobilistes. Elon Musk l’a bien compris et compte bien réduire le prix de ses véhicules.

Pour ce faire, le multimilliardaire ne compte pas les vendre à perte mais souhaite tirer profit de ses Gigafactories. Si vous n’avez jamais entendu parler de ce concept, sachez qu’il s’agit simplement de très grosses usines Tesla permettant de faire des économies d’échelles.

Deux solutions complémentaires sont alors envisagées pour réduire les coûts :

Le développement des Giga Press : il s’agit d’une sorte de moule pour voiture permettant de construire des blocs entiers, de réduire le nombre de pièces, de robots et à la fin : de diminuer le coût de production. Pour plus de détail, on vous renvoie à la vidéo ci-dessous.

Un nouveau moteur sans terres rares : ces métaux servent notamment pour la fabrication de batteries et sont à la fois polluants (lors de leur extraction) et chers. Se passer des terres rares permettraient ainsi à Tesla de faire des économies et de réduire son impact sur l’environnement.

Les futures innovations Tesla souhaitées « par le peuple »

Au-delà de ces annonces, Tesla a également sollicité les utilisateurs sur son compte officiel Twitter en posant une simple question : « Que devrait améliorer Tesla ? ». On compte alors plus de 24 000 réponses et certaines requêtes semblent revenir avec insistance.

Un FSD (ou Full Self-Driving) transférable

7 500 € en France et plus de 10 000 $ aux États-Unis, l’option de pilotage automatique, aussi appelée FSD coûte cher et certains aficionados de la marque souhaiteraient pouvoir transférer cette fonctionnalité d’un véhicule à l’autre.

Car pour le moment, si vous possédez plusieurs voitures Tesla et que vous souhaitiez avoir l’autopilot sur tous vos modèles, il faudrait payer un abonnement FSD autant de fois que nécessaire…

Plusieurs alternatives sont alors évoquées par les internautes comme faire payer plus cher le FSD et rendre le transfert gratuit ou réduire le prix du FSD et faire payer son transfert vers un autre véhicule. Il s’agit là d’un point crucial pour Tesla car les utilisateurs du FSD sont – souvent – des clients historiques de la marque qui ont investi dans la version bêta du système.

Les nouveaux modèles Tesla n’ont pour le moment pas encore été révélés.

Des fonctionnalités plus pratiques

Nous en avons retenu deux mais un rapide tour sous le tweet vous montrera que les internautes n’ont pas manqué d’inspiration pour améliorer les voitures Tesla.

Des freins moins brutaux en autopilot : il semblerait que les freinages en autopilot soient quelque peu agressifs – gênant le confort des utilisateurs. Certains modèles font mêmes des « break check » sur l’autoroute, c’est-à-dire des coups de freins en ligne droite sans obstacle juste pour tester le freinage…

: il semblerait que les freinages en autopilot soient quelque peu agressifs – gênant le confort des utilisateurs. Certains modèles font mêmes des « break check » sur l’autoroute, c’est-à-dire des coups de freins en ligne droite sans obstacle juste pour tester le freinage… Un frunk qui s’ouvrirait avec une clé : à l’heure actuelle, le Frunk (coffre avant des Tesla – mélange de Front (devant) et de Trunk (coffre)) ne s’ouvre que grâce à une application mobile ou depuis un bouton à l’intérieur du véhicule. Certains internautes souhaiteraient alors pouvoir accéder à leur coffre avant sans entrer dedans ou passer par leur smartphone.

Plus de superchargeurs et d’accessoires à côté

Alors que l’Union Européenne devrait augmenter le nombre de bornes de recharge disponible sur son territoire, les utilisateurs Tesla militent également pour une amélioration du service proposé.

La quantité de superchargeurs est bien évidemment évoquée par de nombreux internautes et certains pointent aussi du doigt ce qui se trouve à côté des bornes.

Un accès à du liquide lave glace et des aspirateurs ,

, Une application pour s’enregistrer sur une file d’attente virtuelle.

Des nouveaux concepts de véhicules Tesla et des visuels

Durant l’Investor Day, Tesla a montré une slide avec des véhicules drapés :

Ce visuel n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux et a même inspiré un internaute. En se basant sur la silhouette des véhicules et sur les précédents modèles Tesla, il a imaginé deux visuels pour les futures voitures Tesla.