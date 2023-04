Voiture électrique : comment Porsche veut détrôner Tesla ?

Premier modèle électrique de la marque allemande, le Porsche Taycan se place parmi les sportives les moins chères du marché. Avec des performances élogieuses et un prix contenu, elle pourrait bien faire de l’ombre à la domination des voitures Tesla.

Lors du salon de Francfort 2019, Porsche annonçait son entrée dans le tout électrique avec la sortie de son premier modèle : le Taycan. Proposant des performances alléchantes et un prix relativement contenu pour sa gamme (les Taycan d’occasion passent sous la barre des 100 000€), cette voiture électrique cherche clairement à détrôner le leader du secteur : Tesla.

Une sportive électrique avec l’ADN de la marque allemande

Si Porsche est si prisé dans le secteur des voitures sportives, c’est pour la qualité de ses modèles, reflet d’un savoir-faire unique. À l’annonce de son premier modèle électrique, il suffisait de jeter un œil à ses caractéristiques pour constater que la voiture allemande allait faire des envieux ! Allant des grands rouleurs avec le modèle 4S (478 km d’autonomie annoncés) aux adeptes de sensations avec le modèle Turbo S et ses 761 chevaux, le Taycan s’adapte à tous les budgets et besoins avec cinq versions différentes.

La Porsche Taycan Turbo S est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes.

Après 3 ans de service, les ventes parlent d’elles-mêmes : la 100 000e Taycan a été vendue en septembre dernier. Cette réussite est notamment due à l’implantation de l’ADN Porsche dans son modèle électrique : lignes, finitions, expérience de conduite et performances font retrouver les sensations si singulières de la marque allemande !

Intérieur Porsche Taycan

Porsche cherche donc à se rapprocher de Tesla en utilisant son expertise dans les voitures sportives et sa renommée mondiale sur le créneau haut de gamme. La marche à franchir est encore haute, mais le constructeur allemand grappille chaque année un peu plus de part de marché, avec plus de 30 000 modèles électriques vendus en 2022.

Un tarif abordable pour le Porsche Taycan

Un autre point dont Porsche peut se targuer : le prix de son Taycan. Avec une fourchette assez large, allant de 90 000€ à 200 000€, le constructeur allemand ouvre sa gamme au plus grand nombre. Les tarifs apparaissent même compétitifs par rapport à une gamme thermique ! À titre de comparaison, le Tesla Model S (principal concurrent du Taycan) commence à partir de 114 000€ et l’équivalent thermique, la Porsche 911, affiche un tarif de 115 000 €.

Porsche propose ainsi des tarifs « abordables » pour son modèle électrique, surtout au vu de ses très bonnes caractéristiques. Assez pour faire basculer l’avis des consommateurs ? Ce qui est sûr, c’est que le constructeur allemand a frappé un grand coup dans le milieu des voitures électriques performantes avec son Taycan. Tesla peut avoir du souci à se faire.

Porsche Taycan Turbo S