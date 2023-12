Voiture électrique : l’entretien est-il vraiment plus avantageux que sur les voitures thermiques ?

Vous voulez changer de voiture et passer à un modèle électrique, mais vous ne savez pas comment se passe l’entretien de ce type de véhicule ? On vous explique tout ici !

Avec la popularité croissante des voitures électriques, de plus en plus de conducteurs se demandent quelles sont les différences en termes d’entretien par rapport aux voitures thermiques traditionnelles. En effet, la transition vers des véhicules plus respectueux de l’environnement soulève des interrogations légitimes. Examinons de plus près ces deux types de véhicules et les particularités de leur entretien respectif.

A lire aussi Les 5 raisons d’acheter une voiture électrique et d’abandonner son vieux diesel

Voitures électriques : avantages et entretien

L’un des avantages majeurs des voitures électriques est leur simplicité mécanique. Contrairement aux voitures thermiques qui ont un moteur à combustion interne complexe, les voitures électriques ont un moteur électrique beaucoup plus simple. Cela signifie qu’il y a moins de pièces mobiles et donc moins d’usure à long terme. Par conséquent, l’entretien courant des voitures électriques est généralement moins coûteux et moins fréquent par rapport aux voitures thermiques.

Autre avantage, les voitures électriques ne nécessitent pas non plus de vidange d’huile régulière, car elles n’utilisent pas de liquides de lubrification pour leur moteur électrique. De plus, les freins des voitures électriques sont généralement moins sollicitées grâce à leur système de régénération d’énergie qui permet de récupérer l’énergie cinétique lors du freinage. Résultats : moins d’usure sur les plaquettes de frein, ce qui réduit également les coûts d’entretien.

Cependant, il est important de noter que les voitures électriques ne sont pas non plus exemptes d’entretien. Les pneus, les freins, les amortisseurs et d’autres pièces courantes doivent toujours être vérifiés régulièrement. Et bien sûr, les batteries des voitures électriques doivent être entretenues pour maintenir leur efficacité et leur durée de vie. Cela implique de suivre les recommandations du fabricant en matière de charge, de stockage et de remplacement éventuel de la batterie.

Moins d’entretien, plus de temps libre.

Voitures thermiques : avantages et entretien

Nous vous le disions précédemment, les voitures thermiques nécessitent des vidanges d’huile régulières, des remplacements de filtres à air et à carburant, de système d’échappement, d’embrayage et de transmission, etc.

Elles ont également des besoins en carburant continus, ce qui signifie des coûts d’exploitation réguliers pour leurs propriétaires.

Alors évidemment, le tableau n’est pas tout noir et les voitures thermiques conservent encore quelques avantages par rapport à leurs concurrentes électriques ! Par exemple, leur autonomie est – pour le moment – supérieure, ce qui peut être un critère important pour certains conducteurs.

Il faut toutefois préciser que les avancées technologiques dans le domaine des batteries permettent aux voitures électriques de parcourir des distances plus longues entre les charges et que les infrastructures de recharge se développent rapidement, offrant de plus en plus d’options aux conducteurs pour recharger leur véhicule lors de leurs trajets quotidiens ou lors de longs trajets.

Les possesseurs de voiture thermique verront leur garagiste un peu plus souvent que les autres.

Les plateformes d’intermédiation pour l’entretien de son véhicule

Les plateformes d’intermédiation entre automobilistes et garages sont de plus en plus populaires pour faciliter l’entretien auto. Ces plateformes permettent aux automobilistes de trouver rapidement et facilement des infos sur l’entretien des voitures thermiques ou électriques, et des garages partenaires pour toute demande d’intervention.

Elles offrent des avantages tels que la comparaison des prix, les évaluations des garages par d’autres utilisateurs, la prise de rendez-vous en ligne et la garantie de travaux de qualité. Grâce à ces plateformes, les automobilistes peuvent gagner du temps et bénéficier d’un meilleur service pour l’entretien de leur véhicule.

Vous l’aurez compris, que votre voiture soit thermique ou électrique, vous devrez l’entretenir. Les modèles électriques ont toutefois l’avantage d’avoir moins de pièces à contrôler et des entretiens moins fréquents.