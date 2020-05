Le fabricant d’appareils électroménagers, Dyson, projetait de lancer une voiture électrique de 7 places avec une autonomie de près de 1.000 kilomètres. Le projet a été abandonné car pas rentable.

L’entreprise britannique Dyson, très connue pour ses aspirateurs sans sac et ses appareils électroménagers, avait conçu un prototype très intéressant de voiture électrique baptisé « N256 ». Malgré des caractéristiques très intéressantes, le patron de l’entreprise a préféré jeter l’éponge. Tout n’est cependant pas perdu puisque la firme de la petite ville de Malmesbury dans le Wiltshire entend profiter de ses brevets et de sa technologie de batteries innovante. Explications sur cet abandon de projet.

La N256 ne sera pas commercialisée

James Dyson, le CEO de la firme portant son nom, avait dévoilé la N256, un prototype de voiture électrique aux caractéristiques très intéressantes. Le modèle devait initialement être lancé cette année. Malgré un investissement sur ses fonds propres de 500 millions de livres sterling (environ 600 millions d’euros), le patron de l’entreprise spécialisée dans les appareils électroménagers a annoncé que le projet était abandonné. Dans une interview accordée à nos confrères britanniques du journal « Times », il en a expliqué les raisons.

James Dyson a effectivement expliqué que, pour atteindre un seuil de rentabilité, la voiture électrique imaginée devrait être vendue 150.000 livres sterling soit environ 180.000 euros. Un prix bien trop excessif pour une commercialisation. Une voiture trop chère pour être fabriquée donc. Il est vrai que l’automobile n’est pas le propre de l’entreprise qui est connue pour ses appareils électroménagers et aurait aussi eu du mal à convaincre le public. Pourtant le modèle avait de sérieux arguments à faire valoir et se positionnait dans une niche peu exploitée par les voitures électriques.

Une voiture électrique Dyson qui repoussait les limites

Lorsque Dyson avait présenté son prototype N255, nous avions été surpris par les caractéristiques annoncées. La voiture, d’une dimension de plus de 5 mètres de long, de 2 mètres de largeur et de 1,7 mètre de haut pouvait accueillir 7 passagers. Elle promettait une autonomie de 600 miles (965 kilomètres). Elle peut passer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes soit seulement une demi-seconde de plus qu’une Tesla Model X. Sa vitesse de pointe annoncée dépassait les 200 kilomètres par heure.

Pourtant tout n’est pas à jeter pour James Dyson. Le patron de l’entreprise a effectivement expliqué à nos confrères qu’il pensait pouvoir fournir sa technologie innovante de batterie à semi-conducteurs à d’autres constructeurs automobiles. L’autonomie impressionnante de ses batteries pourrait effectivement en intéresser plus d’un. L’entreprise peut aussi compter sur différents brevets importants. Même si le projet de voiture électrique Dyson est mort, la plupart des 500 employés travaillant sur la technologie ont été conservés.

