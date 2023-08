Voitures électriques : leur prix va-t-il baisser durant les prochaines années ?

Alors que le créneau du haut de gamme est complètement dominé par Tesla, d’autres marques semblent se placer sur un autre segment plus abordable : les citadines. Ces modèles ne coûtent « que » 25 000€, une somme encore trop élevée pour de nombreux consommateurs.

Tout le monde ne possède pas les quasi 46 000€ euros nécessaires pour s’offrir une Tesla Model Y et avec la prochaine impossibilité d’acheter une voiture thermique neuve, il va devenir urgent de s’équiper d’un modèle électrique. Bien des marques sont d’ailleurs en train de se positionner sur un marché moins onéreux et tentent de proposer des modèles à 25 000€ ou moins, mais est-ce vraiment suffisant ?

Quelques marques de voitures électriques à retenir

Pour le moment, nous retenons :

La Dacia Springs à 20 800 €,

La Renault Twingo E-tech à 24 787 €,

La Smart Fortwo à 28 351 €,

La Fiat 500 électrique à 28 950 €,

L’Opel Corsa Electric à 29 050 €,

La MG4 à 29 990 €.

Initialement, ces voitures ne sont pas en dessous de la barre des 25 000 €, mais grâce aux aides d’État, vous pourrez baisser leur tarif de 5 000€ ! Alors évidemment, même à ce prix-là, acheter une voiture électrique reste un coût et cela constitue d’ailleurs un des rares arguments pour celles et ceux qui souhaitent (ou ne peuvent pas faire autrement que de) garder leur diesel…

Mais force est de constater que sur le marché du neuf, l’électrique est devenu une véritable alternative. Par exemple, avec le bonus, la Twingo E-Tech coûte 19 787 € alors que la Twingo thermique se chiffre à 15 788 €. Il y a certes encore une marge de 4 000 € entre les deux modèles, mais cet investissement sera vite comblé par les économies faites sur les pleins d’essences (et à quasiment 2€ le litre, ça pourrait aller plus vite que prévu).

Un marché d’occasion encore onéreux

En revanche, le marché de l’électrique reste en retrait sur les modèles d’occasion… En reprenant notre exemple de la Renault Twingo, il est compliqué de trouver un modèle électrique d’occasion à moins de 15 000 € (à ce prix-là : autant prendre le neuf). Alors que de son côté, « grâce » à son ancienneté, le thermique peut proposer des modèles à moins de 2 000 €.

Certes, il ne s’agira pas là de la dernière Twingo avec toutes les options, mais a minima, la solution du low cost sur la même gamme de voiture est possible. Notons que ce problème de l’électrique n’est que temporaire, car plus le temps passera, plus les conducteurs (qui le peuvent) s’équiperont et plus les prix d’occasions baisseront.

La fin du marché chinois en 2024 ?

Pour baisser les coûts de fabrication, de nombreuses marques ont (comme dans de nombreux autres domaines) déplacé leurs usines en Chine – faisant de ce pays le premier exportateur de véhicule électrique au monde.

Mais cette situation pourrait bien changer dès l’année prochaine, car pour être éligible au bonus écologique, votre véhicule devra respecter un « score environnemental » comprenant notamment les émissions de CO2 lors de la fabrication et l’acheminement du véhicule de son lieu de production jusqu’à celui de distribution : *spoiler* la Chine est loin d’être le meilleur élève dans les deux catégories…

Il ne reste qu’à voir si le rapatriement d’une partie de la production en Europe entrainera une hausse significative du prix des véhicules.