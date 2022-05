Lorsque vous consultez le profil d’un utilisateur sur LinkedIn, celui-ci a, par défaut accès à l’ensemble de vos informations. Pour remédier à ce problème, on vous explique comment regarder un profil LinkedIn anonymement.

Souvent motivés par la curiosité, nous avons tous déjà voulu consulter un profil précis sur les réseaux sociaux sans que le principal intéressé soit notifié. Bien que LinkedIn soit un réseau professionnel, il n’échappe pas à la règle. Ce serait en effet compromettant si votre futur patron ou votre ex petit-ami, découvrait que vous avez été consulter son profil. Alors, avant qu’il ne vous reste que comme seule option la suppression de votre compte pour échapper à la honte, on vous explique comment consulter un profil LinkedIn sans être vu.

Les différents modes de visibilité

Il faut savoir que le réseau social LinkedIn vous propose d’afficher votre profil de trois manières différentes lorsque vous consultez celui d’un autre utilisateur.

Le mode visible qui comme son nom l’indique, permet à l’utilisateur d’avoir accès à votre photo et vos informations personnelles lorsque vous consultez son profil.

qui comme son nom l’indique, permet à l’utilisateur d’avoir accès à votre photo et vos informations personnelles lorsque vous consultez son profil. Le mode semi-privé rend visible votre profession ainsi que le nom de votre entreprise ou de votre école. Le reste de vos informations, y compris votre photo, ne lui seront pas dévoilées.

rend visible votre profession ainsi que le nom de votre entreprise ou de votre école. Le reste de vos informations, y compris votre photo, ne lui seront pas dévoilées. Enfin, si vous souhaitez passer incognito auprès des profils que vous consultez, optez pour le mode privé qui ne dévoile aucune de vos informations. L’utilisateur verra juste apparaitre l’intitulé « Utilisateur LinkedIn anonyme ».

Une fois que l’on sait comment faire, il n’est pas très compliqué de modifier la visibilité de son profil LinkedIn et de passer en mode privée. Pour y parvenir, on vous propose un tutoriel express ci-dessous.

Étape 1 : Connectez-vous à votre compte puis cliquez sur « vous » et « préférences de confidentialité »

Étape 2 : Sélectionnez « visibilité » et « options des vues de profil »

Étape 3 : Cochez « Mode privé » pour pouvoir consulter les profils LinkedIn de manière anonyme

Si vous souhaitez opter pour le mode semi-privé, cochez ce qui apparait sous « Caractéristique du profil privé ».

Le compte premium Sachez que si vous décidez de passer en mode privé, vous ne pourrez pas voir les utilisateurs qui consultent votre profil. En revanche, cela vous sera possible si vous souscrivez à un compte prémium. Cette option peut s’avérer pratique pour les recruteurs par exemple.

Voir un profil LinkedIn anonymement sans compte

Pour ceux qui ont supprimé leur compte, ou qui souhaitent simplement avoir accès aux profils LinkedIn sans passer par la case « s’inscrire », on vous conseille de vous tourner vers la navigation privée. Principalement utilisée pour accéder à du contenu que l’on ne souhaite pas voir apparaitre sur son historique, la navigation privée vous permet également de voir des comptes LinkedIn de façon anonyme. Plus besoin de créer un compte ou de vous connecter, une simple recherche vous conduira directement sur la page de la personne souhaitée. Attention cependant si vous naviguez sur téléphone, on a remarqué qu’il arrive à LinkedIn de bloquer l’accès à ses comptes au bout de plusieurs recherches.

Questions fréquentes