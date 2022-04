Netflix, Amazon Prime Video, OCS… Si on accepte de payer, l’offre est prolifique sur Internet pour voir des films et des séries sur des sites de streaming. Cependant, pour ceux qui n’ont pas les moyens ou refusent de donner de l’argent à ces géants de l’industrie culturelle, des alternatives existent. Petit tour d’horizon, bien entendu non exhaustif !

A lire aussi : les meilleurs sites pour voir des séries en streaming

YouTube : le plus simple et complet

Impossible bien sûr de ne pas penser à YouTube, la plateforme de vidéos qui est sans doute la plus connue au monde. L’entreprise de Google offre des milliards d’heures de contenus divers et variés. Le 2e site le plus visité au monde propose une myriade de contenus. Attention, vous ne trouverez bien sûr pas les derniers films à la mode. Mais, pour ce qui est des classiques, il est possible de voir de nombreux films gratuitement en ligne. On trouve même de très nombreux films en qualité HD ! Il faut tout simplement prendre le temps de chercher et de fouiner un peu. En effet, dans ce domaine, YouTube n’est bien sûr pas aussi bien organisé qu’une plateforme de streaming payante. Enfin, si vous voulez voir des films récents, il est aussi possible de payer en ayant recours à l’offre de location de YouTube.

Wiflix : site de streaming complet, pourvu qu’il fonctionne

C’est l’un des sites les plus en vogue en ce moment ; Wiflix est un site de streaming qui permet de visionner un grand nombre de films en illimité et gratuitement, même les plus récents (mis en ligne sur le site parfois une semaine après sa sortie au cinéma). Mais le problème est que la pratique qu’il utilise est illégale. En l’utilisant, vous n’êtes pas à l’abri de virus et de sanctions juridiques (à vos risques et périls). Mais si vous souhaitez quand même y accéder, il faut savoir que ce site doit régulièrement changer d’adresse afin de contourner les blocages et fonctionner normalement. Pour connaître le dernier URL utilisé par Wiflix, rendez-vous sur notre article régulièrement actualisé.

Arte.tv : des films et séries d’auteurs et du patrimoine en libre accès

Vous connaissez surement tous déjà la chaine de télévision franco-allemande. Mais saviez-vous qu’elle proposait également un site mettant en avant le 7e art ? En plus d’avoir la possibilité de revisionner des émissions passées sur la chaine, Arte.Tv possède une rubrique cinéma disponible gratuitement. Entre films d’auteur, films de patrimoine ou encore courts métrages, de nombreuses réalisations sont mises à votre disposition. Parmi elles, de grands noms du cinéma tel que Kieślowski, Gaspard Noé ou encore Steven Soderbergh. Alors oui, la liste est assez réduite (une trentaine de films disponibles), mais permet de visionner un contenu original qui sort des gros budgets hollywoodiens.

Vimeo : visionner des films de tous temps

Quand on pense à Vimeo, c’est avant tout le site dédié à des artistes ou des créateurs qui nous vient à l’esprit. C’est après tout comme ça qu’il s’est fait sa réputation au début, dans l’ombre du géant YouTube. Cependant, aujourd’hui, on y trouve de nombreux films en HD, y compris récents. Le plus dur est toutefois de réussir à les trouver. Là encore, le site n’est pas vraiment conçu pour cela à l’origine. Vous pouvez aussi payer, avec l’option Vimeo On-Demand qui vous permet de financer des films indépendants. 90% de la somme investie est directement reversée à l’équipe de production du film. Bref, un beau geste pour les petits cinéastes !

Plex : site de streaming de films gratuits avec inscription

Plex est désormais un outil très bien connu des internautes qui veulent voir des films gratuitement en ligne. Il s’agit d’une interface très complète qui permet de voir de nombreux films gratuitement simplement en vous inscrivant. On y trouve des longs-métrages, mais aussi de véritables chaînes thématiques. Attention, Plex n’est pas en soi une plate-forme légale et prend parfois quelques libertés avec la législation sur le droit d’auteur. L’avantage, c’est qu’il s’agit de streaming et donc vous n’avez pas à télécharger. A noter que vous pouvez payer pour voir des films en 4k ou pour pouvoir les télécharger si vous le souhaitez. Il est possible d’utiliser Plex pour voir des films en ligne gratuitement sur votre ordinateur (Windows et Linux) mais aussi sur Android et iOS.

La nouvelle loi Arcom, votée le 29 septembre 2021 dernier a pour objectif de réorganiser la lutte contre le piratage des œuvres sur Internet, dans la même lignée que la loi Hadopi. Retrouvez notre article pour tout savoir de la loi Arcom

Archive.org : les films d’archive du web

Et si vous pouviez vous plonger dans les archives du web, retrouver des contenus que vous pensiez disparus ? C’est ce que vous propose le site Archive.org, qui est une sorte de machine à remonter le temps pour Internet. On peut y trouver de nombreux films, surtout des classiques mais aussi des films muets ou encore d’animation. Une très belle expérience à explorer sans se lasser.

Classic Cinema Online : des anciens films libres d’accès

Vous êtes un amateur de films anciens ? Classic Cinema Online est sans aucun doute ce qu’il vous faut. On y trouve, en accès libre et gratuit, de très nombreux films datant de plusieurs décennies, parfois des films muets, mais aussi des vieilles séries qui datent parfois des années 30. Une véritable mine d’or pour ceux fascinés par l’âge d’or du western par exemple.

FandeFilm : le site de streaming Ivmox refait surface

Fandefilm.com est un site de streaming aux pratiques illégales, mais qui permet d’avoir en avant-première les dernières nouveautés cinématographiques. Il était nommé avant Ivmox, mais après sa fermeture, le site a du du faire peau neuve et se renommé afin de contourner le blocage des autorités de lutte contre les pratiques illégales sur internet. Attention, FandeFilm, même s’il est gratuit et sans inscription, nécessite que vous désactiviez AdBlock. Vous serez alors sujet aux pubs, popup ou virus. Un risque à prendre pour voir un film avant tout le monde et gratuitement, mais à travers une pratique illégale ?

Si le site ne fonctionne plus, c’est qu’il a changé d’adresse due au contrôle des autorités, pour avoir les dernières nouveautés du site (changement d’adresse ou de nom), retrouver notre article dédié aux actualités du site Ivmox.

Filmdoo : plateforme streaming spécialisée dans le cinéma indépendant

Filmdoo est un site de streaming gratuit qui recense un grand nombre de films avec une petite spécificité : ils recensent des contenus exclusivement indépendants, c’est-à-dire que la production de ces films ne fait pas partie d’un grand studio et les films sont en général réalisés avec un budget restreint. Les thèmes abordés sont souvent originaux et font réfléchir le spectateur plutôt que de lui en mettre plein la vue. Un site qu’il vaut le coup d’aller voir pour s’immerger dans le cinéma indépendant.

Peacock : plateforme de streaming américaine complète

Uniquement disponible (et légal) aux États-Unis, la plateforme de NBCUniversal est néanmoins possible d’accès par le biais d’un réseau privé virtuel, qui vous permet de contourner le blocage d’un site dans votre pays sans enfreindre aucune loi. Ainsi, vous pourrez profiter d’un catalogue fourni avec de nombreux films et émissions. Au menu, Casino Royal, Harry Potter ou encore Jurassic Park. Peacock est entièrement gratuit à condition d’accepter d’avoir des pubs (un abonnement Peacock TV est disponible à 4,99$ afin de supprimer les pubs).

PapaDuStream : site de streaming pour séries sans pubs

PapaDuStream est un site de streaming entièrement dédié aux séries. Qu’elles soient en VF ou en VOSTFR, vous pouvez les retrouver par genre ou par années très facilement. Pas d’abonnement requis ni d’inscription, ce site est entièrement gratuit. De plus, la multiplicité des liens proposés lui permet d’être toujours efficient et facile d’accès. Attention, parfois, votre ad block peut gêner l’utilisation du site (mais pas toujours). Gardez-le activé pour éviter les pubs et désactivez-le au cas où le visionnage est impossible.

Les Docus : la bibliothèque dédiée aux documentaires

Le site de streaming Les Docus est l’un des plus riches en termes de documentaires en libre accès. Il propose un contenu conséquent pour suivre l’art, l’histoire, les sciences, les sujets de société ou le paranormal à travers des documentaires gratuits. En réalité, l’ensemble de ces vidéos sont disponibles sur d’autres sites (YouTube ou Arte par exemple), mais regroupées et triées sur Les Docus pour mieux s’y retrouver.

« Les Docus » reprend le modèle du site « Culture Académy », mais en version gratuite. En effet, ce dernier est une véritable mine d’or du documentaire (en très très grande quantité et bonne qualité), mais payant au tarif de 5€ par mois.

GVOSTFR : plateformes pour regarder gratuitement ses animés

La plateforme GVOSTFR concerne uniquement les animés. Vous pouvez y retrouver les derniers épisodes de l’animé de votre choix gratuitement et sans abonnement. Ce site est le top pour ne pas de compliquer la vie. Son utilisation est vraiment simple et fonctionne même avec adblock activé. Une solution parfaite pour visionner son contenu japonais que les animés soient des films ou des séries.

SolarMovie.sc : voir vos films en VO facilement et gratuitement

Ce site de streaming est un site où vous pourrez retrouver tous vos films gratuitement uniquement en VO (ou en anglais). Idéal pour parfaire votre anglais ou tout simplement ne pas vous embêter avec des sous-titres. SolarMovie est accessible en France sans avoir à passer par un VPN et propose un grand catalogue de films très récents.

Films Cultes : Les films qui ont marqué l’histoire

La force de ce site de streaming est qu’il regroupe des films cultes de toutes les époques. Vous pouvez aussi bien retrouver 12 hommes en colère que Harry Potter ou Bohemian Rhapsody. Le site permet d’ailleurs un classement par décennie et commence dans les années 20 avec Le Kid de Charlie Chaplin (1921). Alors certes, la bibliothèque n’est pas la plus fournie du classement, mais les films accessibles sont de bonne qualité et facilement visionnable (pas de pub ni pop-up).

Quel est le meilleur site de streaming gratuit sans compte ? Filmstoon est l’une des meilleures options (mais site aux pratiques illégales), si vous souhaitez visionner un fil indé sans inscription, optez pour Filmdoo et pour un ancien film, Classic Cinema Online saura vous séduire. Tout dépend de vos envies, si vous voulez voir le dernier blockbuster sorti,est l’une des meilleures options (mais site aux pratiques illégales), si vous souhaitez visionner un fil indé sans inscription, optez pouret pour un ancien film,saura vous séduire. Quel est le meilleur site de streaming gratuit et légal ? Le site le plus fourni est Peacock, mais accessible qu’avec un VPN, sinon Arte.Tv ou France.tv propose gratuitement et légalement des films qu’ils ont distribué. Doit-on avoir un VPN pour regarder un film en streaming gratuitement ? dépend du site de streaming que vous voulez utiliser. Sur des sites géobloqués en France comme Peacock, le VPN est nécessaire. Sur la plupart des autres sites, avoir un VPN n’est pas obligatoire, mais conseillé pour la sécurité de vos données (voir Celagéobloqués en France comme Peacock, le VPN est nécessaire. Sur la plupart des autres sites, avoir un VPN n’est pas obligatoire, mais conseillé pour la sécurité de vos données (voir comparatif des meilleurs VPN ). Est-ce légal de regarder des films en streaming ? Se rendre sur des sites de streaming est légal à condition qu’ils détiennent les droits d’auteurs des films. En général, les sites de streaming gratuits ne les ont pas, ce qui rend illégale votre visite sur ces plateformes. Mais certains sont gratuits et légaux ! Que risque-on en regardant des sites en streaming ? Aucun site aux pratiques illégales n’est sûr et peut contenir virus, phishing ou popup. Aussi, télécharger un film sur ces sites vous expose à des sanctions juridiques de la HADOPI (3 ans et d’une amende de 300 000 €).

[Total: 125 Moyenne: 4.9 ]