Vivo NEX Fold : le géant chinois partirait à l’assaut des Galaxy Fold

Le géant chinois Vivo a déposé un nouveau brevet pour le « NEX Fold », un futur smartphone à écran extensible. Pour aller lutter contre les Galaxy Fold, smartphones pliables de Samsung, il s’équiperait d’un écran enroulable vu auparavant chez LG.

Les écrans pliables n’ont pas forcément été la révolution attendue sur le marché des smartphones. Il faut dire que l’un des principaux concurrents attendus sur le secteur, Huawei, a connu bien des déboires entre temps. Reste qu’avec son Galaxy Fold 3 et particulièrement le Galaxy Flip 3, Samsung a réussi à intégrer la technologie dans des smartphones extrêmement populaires bien qu’onéreux. Après trois ans sans concurrent, le monstre coréen va bien vite avoir à faire avec les constructeurs chinois.

Le Vivo NEX Fold, futur concurrent des Galaxy Fold ?

Un nouveau brevet repéré par LetsGoDigital et mis en image par Concept Creator nous permet de voir la direction que prendrait Vivo pour intégrer ce marché de smartphones transformables en tablette. Mais plutôt que de réaliser l’un des meilleurs smartphones pliables, le constructeur chinois aurait surtout en tête de créer un smartphone qui se déroule pour devenir une tablette avec un écran de 8,2 pouces. C’est ce que révèle les images du brevet, qui mettent en avant ce concept.

Ce brevet a été déposé le 26 mai 2021 et a été rendu publique le 2 décembre. On peut bien apercevoir un smartphone qui se déroulerait pour créer une tablette, ce qui n’est pas la première fois que nous voyons ce concept. Avant qu’il n’abandonne les smartphones, LG avait déjà présenté un smartphone du même acabit. Le concurrent chinois OPPO est lui aussi sur ce créneau, ce qu’il a dévoilé avec la mise en valeur d’un concept similaire en fin d’année 2020. On attend également un smartphone pliable de la part d’Apple en 2023.

La gamme Galaxy Fold de Samsung pourrait trembler face à un tel design. Après tout, celui-ci permet d’éviter la plupart des écueils de sa proposition : le smartphone reste à une taille respectable sans être trop épais, et enrouler l’écran fait qu’il n’existe pas de pliure en son centre. Cependant, on sait que le géant coréen a lui-même travaillé sur cette technologie, et du fait qu’il soit le principal fournisseur d’écrans pliables sur le marché, il est à peu près certain que Samsung réagisse très rapidement à cette nouvelle compétition. Au bout, la marque a un avantage que les autres n’ont pas : ils ont travaillé l’aspect logiciel sur maintenant trois générations de produits pour optimiser l’usage de ces grands écrans.

Si Android 12 L existe aujourd’hui pour faciliter la tâche des constructeurs, une telle expertise ne se trouve pas en un jour. Il n’y a plus qu’à espérer que l’arrivée d’une telle concurrence tire les prix vers le bas, ces smartphones innovants étant encore réservés à une tranche relativement fortunée de la population.