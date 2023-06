Les 5 innovations marquantes de VivaTech 2023 qui pourraient améliorer votre quotidien

Après une visite des stands à VivaTech, nous avons retenu quelques innovations qui nous ont marquées et pourraient changer votre quotidien.

Dans une édition marquée par l’IA, il était parfois difficile de trouver des objets ou des innovations qui ne mettaient pas en avant l’intelligence artificielle. De nombreux stands ont attiré notre regard : celui d’Audi avec sa voiture autonome ou encore Enchanted Tools et son robot fonctionnant grâce à l’IA, mais d’autres moins populaires proposaient également des objets et solutions tech innovantes, on fait le point.

SPARROW CITY

Le Google Maps anti-pollution Le plus ? Des trajets sains loin de la pollution. Cette innovation suisse permet de proposer des itinéraires en évitant les zones polluées. Concrètement, ce que vous voyez sur l’image ci-dessus est le module qui sera placé sur des voitures/bus/trams/etc. – sur des véhicules déjà existants – pour mesurer le taux de pollution en continu. Inutile de rappeler les méfaits sur l’environnement, mais aussi sur la santé, de la pollution : une innovation permettant de la contourner est plus que bienvenue.

IBLE

Le Dyson zone en mieux ? Le plus ? La purification d’air discrète. Deuxième innovation suisse de ce top : celle-ci est déjà plus ancienne et déjà commercialisée. Alors certes, cet appareil ne fournit pas de casque audio comme le Dyson Zone, mais il est nettement plus discret que le masque de la marque et coûte 5 fois moins cher… Il ne reste qu’à voir l’IBLE est aussi performant que l’option de Dyson. En tous cas, ce petit purificateur gagne la bataille de la discrétion et pourrait plus facilement séduire les utilisateurs par son design sobre. Prix : 159 CHF (soit environ 162 € sur sissel.ch)

ICOMA TATAMEL BIKE

La mini moto pliable et compacte Le plus ? Les Transformers existent peut-être vraiment. Icoma présentait sa mini moto électrique pliable : la Tatamel Bike, et il faut bien dire qu’entre la version pliée et la version dépliée, il y a une vraie différence : Dépliée : 1 mètre de hauteur / 0,65 mètre de largeur / 1,23 mètre de longueur,

Le bolide se destine plutôt à un usage de ville ou du moins pour de courte distance : il ne dépasse pas les 40 km/h et ne peut rouler que pendant environ 30 kilomètres, soit largement de quoi faire un trajet domicile-bureau – si vous habitez en ville.

CAPSIX

Le robot masseur au bureau comme en salon Le plus ? Une innovation française ! Capsix est une société qui présente un service de robot masseur dédié aux entreprises. Il y a alors deux solutions : Les centres de bien-être peuvent l’acheter,

Les autres sociétés peuvent le louer et se faire masser dans leur locaux temporairement. La première remarque qui vient alors à l’esprit est : « Ca va remplacer les kinés », mais rien n’est moins sûr. Après tout, les objets bien-être se sont multipliés avec la technologie (pistolet masseur, fauteuil massant, etc.) et n’ont pas remplacé les métiers existants auparavant.