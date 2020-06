Après une première campagne de financement participatif lancée en 2016, Vitesy vient de commencer les livraisons de son purificateur d’air intelligent, le NATEDE. Présentation du produit connecté et intelligent.

Nous passons beaucoup plus de temps enfermé chez soi qu’à l’extérieur. Or, l’air intérieur est bien plus pollué qu’à l’extérieur. Respirer un air sain est important, surtout pour les personnes souffrant d’allergies, de problèmes respiratoires, d’asthme et autres pathologies. C’est pour pallier ce problème que la start-up Vitesy a mis au point NATED, un purificateur d’air intelligent très high-tech et design pour toute la maison.

Vitesy NATEDE : pour un air sans pollution à la maison

Le purificateur d’air intelligent de Vitesy s’est initialement fait connaître en 2018 en lançant une première campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter. Le succès a été au rendez-vous pour ce produit et plus de 765.000 euros avaient été levés permettant à la start-up de San Francisco d’avancer dans son projet. Après une seconde campagne tout aussi réussie sur Indiegogo où plus d’un million d’euros ont été récoltés, la start-up américaine vient d’annoncer que les premières expéditions de NATEDE ont été réalisées.

Pourquoi ce purificateur d’air est innovant ?

Concrètement, le NATEDE est un purificateur d’air intelligent doté d’une technologie innovante. Il dispose de différents capteurs ainsi qu’un filtre photocatalytique qui n’a pas besoin d’être remplacé. Le purificateur est couplé à une plante verte. Selon Vitesy, le purificateur d’air intelligent élimine 93 % des composés organiques volatils et 99% des bactéries, virus, particules fines et odeurs dans la maison. Une application dédiée permet de surveiller le niveau de pollution de l’air intérieur, mais aussi de contrôler le flux d’air à l’intérieur de la maison. À la différence de nombreux autres purificateurs d’air, le NATEDE est complètement silencieux et doté d’un design élégant et écolo cachant sa véritable fonction.

Le pouvoir des plantes pour purifier l’air

La technologie de base du purificateur d’air NATEDE est la phytoremédiation. Cette technologie utilise le pouvoir naturel des plantes communes pour nettoyer les toxines dans l’air. La technologie avait été étudiée par la NASA dans les années 80. Elle est désormais utilisée par Vitesy avec près de 3 ans de recherche au PNAT et au LINV, deux des plus importants laboratoires de neurobiologie végétale au monde.

Quelle différence avec les plantes en pot ?

Les plantes utilisées dans le purificateur d’air NATEDE métabolisent une quantité significativement plus élevée de polluants par rapport aux plantes en pot ou dans des vases étant donné que le processus de purification de l’air se produit dans toute la plante, y compris ses racines. La start-up utilise aussi une nouvelle technologie pour suralimenter cet effet.

Prix et disponibilité du Vitesy NATEDE

Le purificateur d’air est disponible en précommande au prix de 326 dollars et la version grands espaces au prix de 598 dollars.