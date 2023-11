Ces 3 vidéoprojecteurs 4K en promo pour le Black Friday vous feront aimer l’ultra-haute définition

À l’occasion du Black Friday, la marque référence de vidéoprojecteurs XGIMI brade le prix de ces produits. Parmi les meilleures offres : le Horizon Pro et le Horizon Ultra, leurs meilleurs modèles 4K.

Pour avoir une véritable ambiance de cinéma dans votre salon ou votre chambre, le vidéoprojecteur se présente comme le choix ultime. Il remplace votre télé avec un écran gigantesque qu’il est possible de projeter sur n’importe quel mur de votre domicile. Pour le Black Friday, des offres permettent de s’offrir un modèle à prix réduit.

Avec des modèles tout-en-un salués par la critique, XGIMI est connue pour proposer une qualité souvent excellente à des prix abordables. Jusqu’au 27 novembre, la marque baisse le prix de plusieurs de ses vidéoprojecteurs avec des quantités limitées, qui en fait un rapport qualité/prix défiant toute concurrence.

Le vidéoprojecteur XGIMI Horizon Pro à -30% sur Amazon

C’était notre coup de cœur de l’année dernière. Le XGIMI Horizon Pro a tout pour se placer comme un incontournable des vidéoprojecteurs 4K à moins de 1500€. Avec un écran allant jusqu’à 200 pouces, une luminosité de 1 500 lumens et une technologie de correction de l’écran, il avait atteint la note de 8,6/10 lors de notre test, l’une des plus hautes pour cette gamme de produits.

XGIMI HORIZON PRO en promo Black Friday Voir l’offre

Les plus La qualité d’image et de couleurs vives,

La fluidité et la netteté,

la correction de l’écran rapide et efficace. Les moins Le contraste des couleurs sombres,

La luminosité poussée au maximum crée des couleurs trop froides.

Pourquoi c’est une offre à ne pas louper ?

Pendant la semaine du Black Friday, le XGIMI Horizon Pro est affiché à 1190€ sur Amazon, au lieu de 1499€, une belle réduction au vu des caractéristiques de ce vidéoprojecteur. Cette baisse de 30% du prix n’a jamais été recensée pour un modèle venu neuf cette année.

COURBE D’HISTORIQUE DU PRIX DU XGIMI HORIZON PRO

Deux mois après sortie, le XGIMI Horizon Ultra déjà en promotion

Quelques mois après sa sortie, le XGIMI Horizon Ultra, nouveau vidéoprojecteur de la marque, est déjà en solde. Ce modèle, le plus haut-de-gamme de la marque, est considéré comme l’un des meilleurs à moins de 2000€. Avec une luminosité record et un traitement de l’image presque parfait, il atteint la note de 9/10 lors de notre test, la plus haute jamais recensée pour un vidéoprojecteur.

XGIMI HORIZON ULTRA en promo Black Friday Voir l’offre

Les plus Le design du projecteur,

La qualité de l’écran (même très grand),

La luminosité enfin correcte en plein jour. Les moins Le contraste des couleurs sombres,

La latence avec la télécommande.

Pourquoi c’est une bonne offre ?

Jusqu’au 27 novembre, le XGIMI Horizon Ultra profite du Black Friday pour baisser son prix. Commercialisé normalement à 1899€, il est actuellement affiché à 1799€, une offre de 5% à saisir quelque mois seulement après sa sortie — il n’avait jamais été en réduction auparavant.

XGIMI Horizon : le vidéoprojecteur passe sous la barre des 800€

L’entrée de gamme de la série des « Horizon » passe sous la barre des 800€ pour le Black Friday. S’il ne propose pas de 4K, la qualité de l’image reste très bonne dans cette gamme de prix, la technologie du vidéoprojecteur tout-en-un en plus.

Quand on regarde l’historique des prix de ce modèle, on remarque que ce Black Friday n’est pas la meilleure période de promotion. Le vidéoprojecteur est déjà passé à moins de 700€ en septembre dernier. Mais, cela n’empêche qu’en l’absence de visibilité sur une possible nouvelle offre d’ici noël, le Black Friday reste une bonne offre pour s’offrir le vidéoprojecteur.

PROMO XGIMI HORIZON sur Amazon Voir l’offre