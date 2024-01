Ce vidéoprojecteur 4K certifié IMAX aura-t-il la meilleure qualité d’image du marché ?

XGIMI a présenté, au CES 2024, le tout premier vidéoprojecteur intelligent à longue portée certifié IMAX Enhanced. Sur le papier, ce label en ferait un des tout meilleurs sur le marché.

Quelle est la prochaine grosse innovation dans le domaine des vidéoprojecteurs ? XGIMI tente de trouver une réponse et après avoir présenté le modèle qui se fond littéralement dans votre décoration d’intérieur, la marque chinoise a dévoilé au CES 2024 un appareil certifié IMAX Enhanced, le premier au monde, qui vous permettra d’amener la qualité cinéma directement dans votre salon.

C’est quoi l’IMAX Enhanced ?

L’IMAX Enhanced est un label qui certifie la qualité vidéo et sonore de ce que vous êtes en train de regarder. Concrètement, IMAX (l’image) et DTS (le son) travaillent main dans la main d’un bout à l’autre de la production d’un film pour s’assurer que chaque élément est parfaitement géré et retransmis.

Par exemple, Christopher Nolan (The Dark Knight, Dunkerque, Oppenheimer) utilise l’IMAX sur la plupart de ses films et si vous ne possédez pas le matériel adéquat chez vous, vous ne profitez pas pleinement de l’expérience que le réalisateur vous propose.

Une image IMAX ?

À l’image, ce label assure une qualité 4K UHD parfaite et plus étalée que le cinémascope (16/9). Comprenez que l’IMAX utilise la totalité de votre téléviseur ou de votre écran de projection et que vous n’aurez plus de « petites bandes noires ».

À noter que la présence de « bandes noires » dépend du format dans lequel l’œuvre a été filmée et non de votre vidéoprojecteur. Si le film est tourné en cinémascope, que vous ayez un appareil IMAX ou non, vous aurez les bandes noires.

Un son IMAX ?

Comme pour l’image, le son est mis à l’honneur avec la certification IMAX. Développé par DTS, le label assure une qualité DTS:X (un son immersif) sur tous les appareils compatibles. La spatialisation sonore est donc optimale et permet de prendre en charge des systèmes allant du 7.1 à toutes les configurations inférieures.

Techniquement, le DTS:X est du 11.1 et ajoute entre 2 et 4 enceintes au 7.1. L’objectif est de pouvoir faire ressentir (grâce au son) le mouvement d’objet ou personnage.

L’objectif de ces enceintes additionnelles est d’utiliser la réverbération du son sur vos murs et plafond pour vous faire parvenir le son du dessus ou des côtés et ainsi suivre plus précisément le déplacement d’un objet ou d’un personnage.

2.1 ? 5.1 ? 7.1 ? Le premier chiffre indique les enceintes et le deuxième le caisson de basses nécessaires pour profiter au mieux de la spatialisation sonore.

Les autres avantages du XGIMI Horizon Max ?

En plus de la certification IMAX, le XGIMI Horizon Max présente trois autres points forts :

ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) : le vidéoprojecteur se calibre tout seul au mieux en fonction du mur sur lequel il projette son image. Un véritable plus pour les personnes qui n’ont pas envie de passer de longues minutes dans les paramètres.

: le vidéoprojecteur se calibre tout seul au mieux en fonction du mur sur lequel il projette son image. Un véritable plus pour les personnes qui n’ont pas envie de passer de longues minutes dans les paramètres. Dual Light 2.0 : comme son nom l’indique, les vidéoprojecteurs est équipé de deux sources lumineuses. L’intérêt ? Combler les imperfections visuelles du triple laser avec une lumière phosphorescente et ainsi offrir des couleurs beaucoup nuancées et profondes.

: comme son nom l’indique, les vidéoprojecteurs est équipé de deux sources lumineuses. L’intérêt ? Combler les imperfections visuelles du triple laser avec une lumière phosphorescente et ainsi offrir des couleurs beaucoup nuancées et profondes. La luminosité : il s’agissait d’un des points faibles du XGIMI Horizon Ultra qui comptait 2300 lumens, mais la diffusion en plein jour pouvait être fade… Avec 3100 lumens, le Horizon Max devrait améliorer considérablement ce point.

Côté point faible, Netflix risque de ne toujours pas être intégré nativement sur le vidéoprojecteur. La marque ajoute habituellement un dongle pour y accéder, mais cela rajoute une télécommande et une manipulation.

Pour le moment, la marque ni communiqué de prix (mais on peut s’attendre à un billet de 3000$), ni de date de sortie précise (pour le moment prévu à « fin 2024 »), il faudra donc se montrer patient pour équiper son salon de ce vidéoprojecteur qui promet une qualité cinéma à la maison.