1300€ pour un vidéoprojecteur portable 4K ? LG s’essaie au très (trop) haut-de-gamme

LG a dévoilé son dernier vidéoprojecteur portable en date : le CineBeam Q. 4K et ultra-compact, ce petit appareil peut-il s’imposer comme la référence malgré son prix ?

Vous cherchez à acheter un vidéoprojecteur portable pour vos vacances ou pour le changer de pièce fréquemment ? Coup de chance, LG vient tout juste de sortir son tout dernier modèle 4K… à 1300€. Si la plupart des concurrents restent dans des gammes de prix autour des 500€, la marque coréenne semble s’orienter sur du haut-de-gamme.

Pari réussi ? Devez-vous céder à ce nouveau modèle ? Focus.

Quelle qualité d’image pour le vidéoprojecteur LG ?

Côté image, il n’y a pas grand-chose à reprocher à ce vidéoprojecteur portable. Sur le papier, LG vend :

Une qualité 4K native de 8,3 millions de pixels pour profiter d’une image parfaite jusqu’à 120 pouces !

de 8,3 millions de pixels pour profiter d’une image parfaite jusqu’à 120 pouces ! Un contraste de 450 000:1 (en puissance max) qui devrait permettre d’avoir des noirs très profonds.

(en puissance max) qui devrait permettre d’avoir des noirs très profonds. Un triple laser RGB : pour dégager plus de nuances dans les couleurs de vos films et séries préférés.

Seuls les lumens peuvent potentiellement être une source d’inquiétude. Affichant 500 lumens ANSI, le vidéoprojecteur pourrait avoir quelques difficultés dans les zones légèrement éclairées. Nous avions par exemple rencontré ce genre de problème avec le XGIMI Horizon Ultra qui avait 2300 lumens ISO (soit l’équivalent d’un peu plus de 900 lumens ANSI).

La qualité son au rendez-vous ?

Ce n’est pas un point que nous prenons habituellement en compte lors des tests de vidéoprojecteurs (sauf quand il est vraiment très bon) car ce type d’appareil nécessite habituellement une installation sonore dédiée (enceintes/barre de son).

Un équipement dont vous pouvez disposer à la maison, mais qui peut être encombrant à transporter… C’est pourquoi cet aspect devient important sur les appareils portables.

Premier bon point, le CineBeam Q est compatible au Bluetooth 5.0 et peut donc facilement se connecter à des enceintes portables. Si vous êtes équipé d’appareil compatible, le vidéoprojecteur est également dans la capacité d’envoyer un signal Dolby Atmos : un deuxième bon point.

Malheureusement, le défaut de ce vidéoprojecteur est qu’il faudra obligatoirement avoir des enceintes à proximité, car il y a peu de chance que vous appréciiez correctement vos films avec le haut-parleur de 3W (en mono) intégré au vidéoprojecteur.

Une connectique assez peu fournie

Le véritable avantage est que vous pouvez connecter votre smartphone à votre vidéoprojecteur et regarder vos photos, vidéos ou même vos applications de streaming sur un plus grand écran.

Côté point faible, on ne compte qu’un seul port HDMI… Loin d’être idéal si vous comptiez l’utiliser chez vous et brancher plusieurs consoles dessus. On pourrait alors se dire qu’il s’agit d’un appareil pour l’extérieur, mais beaucoup d’images produites par LG le montre dans un salon…

Notons tout de même que toutes les applications de streaming majeures sont disponibles nativement dans le vidéoprojecteur (même Netflix) ce qui n’est pas nécessairement le cas de tous ses concurrents.

Le prix est-il justifié ?

Hors promotion, le CineBeam Q de LG coûte 1299€ : un prix élevé pour un vidéoprojecteur portable quand la plupart de la concurrence se situe autour des 500€. Un prix qui se justifie largement, ne serait-ce que par la présence de 4K native, mais dont l’intérêt peut être questionné.

En effet, sa faible connectique n’est pas suffisante pour en faire un véritable modèle d’intérieur et son prix trop élevé pourrait en rebuter plus d’un pour un simple usage d’appoint en vacances… Toutefois, si vous en avez les moyens, le CineBeam Q est probablement l’un des meilleurs vidéoprojecteurs portables sur le marché.