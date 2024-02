Vidéoprojecteur portable : 3 conseils pour bien le choisir

Il existe aujourd’hui de très nombreuses possibilités pour regarder vos films et séries où que vous soyez et parmi eux, les vidéoprojecteurs portables représentent une alternative de choix pour emporter son home-cinema en vacances.

De nombreuses marques comme Yaber, Optoma ou Ultimea se sont positionnées sur le secteur des vidéoprojecteurs portables et permettent d’emporter une partie de votre home-cinema lorsque vous partez en déplacement.

Mais avant de passer à la caisse, il est encore temps de se demander si la qualité d’image et le confort de visionnage valent le coût de l’investissement.

Quelle qualité vidéo pour un vidéoprojecteur portable ?

Autant le dire d’entrée de jeu, les vidéoprojecteurs portables n’offrent que très rarement une résolution 4K…

La plupart du temps, ils offrent une qualité Full HD (1080p) qui suffira amplement pour regarder des vidéos YouTube ou des films – si vous ne portez pas un grand intérêt à la netteté de l’image.

Une résolution parfois trompeuse

Toutefois, faites bien attention lorsque vous achetez un vidéoprojecteur (quel qu’il soit, mais surtout sur les modèles portables) à regarder la résolution native de l’appareil. En effet, certaines marques mettent en avant deux types de résolution et jouent volontairement (ou non) sur la méconnaissance des acheteurs :

Native : celle que le vidéoprojecteur émet.

: celle que le vidéoprojecteur émet. Maximale et/ou supportée : la résolution supportée par le vidéoprojecteur qui sera ensuite transformée logiciellement pour correspondre avec la native.

Concrètement, si votre vidéoprojecteur a une résolution native en full HD 1080p mais supporte au maximum de la 4K, cela veut dire que vous pourrez regarder des contenus en 4K mais qu’ils seront transformés par le logiciel pour être projeté en Full HD.

Quelle luminosité pour votre vidéoprojecteur portable ?

L’un des autres points à surveiller de très près avant d’acheter un vidéoprojecteur portable est sa luminosité. En effet, vous serez probablement amené à l’utiliser en extérieur et dans ce cas, il faudra s’assurer à ce que la lumière émise par le vidéoprojecteur compense celle de l’extérieur.

Le risque d’une luminosité trop faible serait d’avoir une image terne ou pire illisible. Alors si vous n’avez pas les moyens de bloquer les sources de lumières extérieures, il sera alors important d’avoir beaucoup de lumens sur votre appareil.

Pour une projection à l’extérieur, comptez environ 3000 lumens.

Quelle taille et poids pour un vidéoprojecteur portable ?

L’objectif d’un vidéoprojecteur portable est évidemment d’être transporté facilement. Pour ce faire, il vaut mieux éviter les appareils trop lourds ou trop imposants qui peineront à rentrer dans un sac.

Et sans pour autant tomber dans les minividéoprojecteurs, il est assez facile de trouver des appareils qui ne dépassent pas les deux kilos et se situent plus ou moins autour du kilo et demi.

Bien sur, il est possible de trouver des vidéoprojecteurs encore plus léger qui ne pèsent qu’une centaine de grammes. Mais bien souvent, un appareil léger rime avec une qualité vidéo et/ou des lumens en retrait.

Pourquoi acheter un vidéoprojecteur portable ?

Les vidéoprojecteurs portables permettent d’avoir un confort de visionnage à plusieurs qui n’a rien à voir avec une tablette tactile ou un smartphone et peuvent se déplacer bien plus facilement qu’une télévision.

Il s’agit donc d’un très bon compromis entre qualité, confort et prix puisque les premiers bons modèles commencent aux alentours de 100€ (et peuvent monter bien plus haut). Ce faible coût permet donc à celles et ceux qui auraient besoin d’une solution d’appoint pour leurs voyages de s’offrir un confort de visionnage.

Surveillez également les lumens en priorité : en dessous de 2000 lumens les projections en extérieur risquent d’être très ternes.

En revanche, si votre objectif est d’équiper votre salon ou votre chambre, les vidéoprojecteurs fixes seront bien plus recommandés, car ils offrent généralement une meilleure qualité d’image, des couleurs plus vives et une connectique plus fournie.