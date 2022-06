Un million d’euros récolté pour le vidéoprojecteur Philips Screeneo U4 en moins de 24h

Alors que Philips lançait hier sa campagne de financement participatif pour le développement du Screeneo U4, l’engouement autour de ce vidéoprojecteur à focale ultra-courte ne s’est pas fait attendre.

C’est une nouvelle réjouissante dans le monde de l’audiovisuel. Philips a annoncé vouloir étoffer sa gamme de vidéoprojecteur en se tournant vers la projection en focale courte et remettre au gout du jour son Screeneo U3 qui avait eu une bonne presse, mais souffrait d’un prix trop élevé (1890€) et d’une concurrence trop rude. Ainsi, Philips a décidé de lancer un financement participatif pour son nouveau-né, le Screeneo U4 avec pour objectif d’atteindre 30 000€ et d’obtenir des retours de la communauté sur le produit. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce vidéoprojecteur.

Une promotion de 50% pour la précommande du vidéoprojecteur Philips

Un jour après après avoir lancé la campagne participative du Screeneo U4, où chacun peut acheter le produit en précommande, Philips a fait carton plein ! En à peine 24h, les financements ont déjà atteint un million d’euros, bien loin des 30 000€ annoncés de base. Pas étonnant quand on connaît l’offre proposée par Philips : vous pouvez précommander le produit à 50% de moins que le prix de départ, soit 599€ au lieu de 1199€. Une précommande de courte durée puisque le produit sera expédié dès aout prochain.

C’est donc d’abord la promotion impressionnante qui explique l’engouement derrière le Screeneo U4. À titre de comparaison, aucun des concurrents ne propose un vidéoprojecteur à focale ultra-courte en dessous de 1 000€. Il reste d’ailleurs très peu de produits disponibles : si vous voulez le vôtre, ne tardez pas.

Philips n’en est pas à son coup d’essai : en 2019, il avait déjà mis en place une campagne de financement pour son vidéoprojecteur PicoPix Max. Un succès puisque les participations avaient atteint 6 860 475 € !

Un vidéoprojecteur à focale ultra-courte vraiment innovant ?

Le prix est donc un argument de taille qui explique de nombre impressionnant de précommandes. Mais le Screeneo U4 est-il aussi intéressant qu’il le laisse paraitre ? Quand on regarde les caractéristiques, on se rend compte qu’il se situe dans la moyenne, sans impressionner : résolution FHD, 400 lumens, projection de 80″, HDR10 ou encore correction trapézoïdale. Rien de nouveau sous le soleil !

On a là un produit qui s’apparente à un Xgimi Halo ou un Nebula Solar si ce n’est qu’il possède un avantage de taille, la distance entre le projecteur et le mur. Et si on doit comparer le projecteur Philips à la concurrence en termes de distance focale, soit c’est plus cher, soit c’est moins performant. Finalement, le Philips Screeneo U4 est le premier à atteindre ce niveau de prix pour une distance focale aussi courte (30cm) et de telles caractéristiques.

C’est donc un produit qui n’a pas les 4k d’un Mi Laser, mais qui est le parfait compromis entre caractéristiques suffisantes pour profiter de son film et prix contenu. Un nouveau marché se crée, celui des focales ultra-courtes à petit prix et on attend avec impatience de le tester et de voir la réponse des concurrents !