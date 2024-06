Une qualité cinéma à la maison pour moins de 700€ ? La promesse folle de ce vidéoprojecteur

Screeneo mais plus précisément Philips, vient d’annoncer l’ouverture des précommandes de son nouveau vidéoprojecteur le UL5 Smart qui promet une immersion cinématographique inégalée : qu-en est-il ?

Vous cherchez à équiper votre salon d’un vidéoprojecteur et enfin pouvoir profiter d’une expérience similaire à celle d’un cinéma, mais à la maison ? Philips (via Screeneo) vient peut-être de réaliser votre rêve. Le modèle UL5 Smart arrive enfin sur le marché emportant avec lui de nombreuses technologies avantageuses mais aussi quelques interrogations : on fait le point.

Un petit appareil pas cher (pour ce qu’il propose)

699€ c’est le prix du vidéoprojecteur Philips Screeneo UL5 Smart. Ce petit appareil se place à 51 cm de votre mur et peut projeter un écran d’une taille de 100 pouces (254 cm de diagonale) pouvant être élargie jusqu’à 120 pouces (304 cm).

Un écran géant donc qui profite à la fois d’une qualité Full HD (1080p) et de l’HDR10 pour garantir des contrastes profonds dignes des véritables salles obscures.

Grâce à ses 550 lumens ANSI, le vidéoprojecteur devrait également offrir de belles performances de jour (dans une pièce moyennement éclairée) et vous permettra également de regarder toutes vos séries et films préférés sur les plateformes de streaming classiques grâce à sa compatibilité Wi-Fi.

3 points de réserve cruciaux

Si sur le papier, le Philips Screeneo UL5 Smart possède bien des qualités, 3 éléments méritent que vous vous penchiez dessus avant de passer à la caisse :