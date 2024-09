Ce nouveau vidéoprojecteur 4K a-t-il vraiment la meilleure image possible ?

L’IFA (salon de la tech à Berlin) verra arriver une nouvelle technologie pour vidéoprojecteur qui devrait, en principe, améliorer la qualité de diffusion.

JMGO est une marque spécialisée dans la projection laser et présentera à l’IFA son nouveau moteur laser MAC 2.0 qui devrait considérablement améliorer la qualité de votre visionnage. Meilleurs contrastes ? Meilleure luminosité ? Les mêmes arguments reviennent sans cesse lorsqu’il s’agit de vendre un produit : cette technologie permettra-t-elle vraiment de régler tous les problèmes d’installation home-cinema ?

Quelles améliorations apporte ce vidéoprojecteur ?

Sur le papier, la marque vante les mérites de son vidéoprojecteur qui grâce à sa nouvelle technologie de projection laser pourrait fournir :

Une luminosité de 3500 lumens ANSI

Un rapport de contraste FOFO de 1600:1

« Les spectateurs peuvent ainsi profiter d’images réalistes avec une luminosité exceptionnelle, un contraste profond et une reproduction précise des couleurs, sans aucun compromis sur la qualité d’image. »

De la poudre aux yeux ou de vraies plus-values ?

Si du côté de la luminosité, il n’y a pas de reproche visible sur la fiche produit : les contrastes, eux, peuvent d’ores et déjà, s’interroger sur la qualité des contrastes…

En effet, le rapport de contraste représente la différence maximale de luminosité entre le point le plus sombre et le plus clair. Plus la différence est grande et plus l’image est contrastée… Or un rapport de 1600:1 se trouve bien de ça de nombreux modèles présent sur le marché (dont certains montent à 5000:1).

L’ancien modèle

La marque dévoilera davantage le fonctionnement de sa technologie le 7 septembre durant l’IFA, mais les doutes sont aujourd’hui permis quant à la qualité finale du produit. Affaire à suivre.