Votre vidéoprojecteur risque de devenir inutile « grâce » à cette nouvelle règle de l’UE

L’Union Européenne a acté une très mauvaise nouvelle pour tous les possesseurs de vidéoprojecteur à lampe en interdisant la commercialisation d’objets contenants du mercure…

Bien plus grand qu’un écran de télévision, les vidéoprojecteurs se sont créés une place de choix dans les salons de nombreux français. Et si l’on apprécie l’Union Européenne quand elle contraint Apple à adopter l’USB-C ou à ouvrir son App Store à la concurrence, certains possesseurs de vidéoprojecteurs pourraient bien voir rouge en 2026.

En effet, si vous possédez un vidéoprojecteur à lampe, vous pourrez le mettre à la poubelle, car il sera impossible de remplacer sa lampe essentielle à la projection…

Un arrêté européen qui fait mal aux vidéoprojecteurs à lampe

L’Union Européenne n’a manifestement pas passé la Saint-Valentin en amoureux devant un bon film, mais a plutôt décidé de mettre à jour sa liste de produits qui seront interdits à la fabrication, à l’importation et à l’exportation (chacun ses passe-temps).

Parmi eux, on retrouve « les lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire avec ballast intégré (LFC.i) de puissance ≤30 W à teneur en mercure inférieure à 2,5 mg par bec de lampe » : une appellation alambiquée pour désigner les lampes classiques et entre autres celles qui servent dans les vidéoprojecteurs…

Le but de l’Europe derrière cette interdiction est de poursuivre sa croisade contre le mercure et les composants potentiellement dangereux pour la santé. Un mal pour un bien finalement qui sera effectif à partir du 31 décembre 2025 : après quoi, vous ne pourrez plus remplacer la lampe de votre vidéoprojecteur.

Quels vidéoprojecteurs sont concernés ?

Aujourd’hui, les derniers modèles de vidéoprojecteurs utilisent plutôt des LED ou le laser pour projeter les images sur votre mur. Toutefois, certaines marques comme Epson, BenQ, Acer et bien d’autres continuent de vendre des produits possédant des lampes bientôt interdites.

Pour savoir si votre vidéoprojecteur est concerné par cette nouvelle règle, il suffit d’en regarder les caractéristiques techniques. De cette façon, vous pouvez partir du principe que si votre vidéoprojecteur n’indique pas de projection laser ou LED c’est qu’il utilise très probablement une lampe UHP qui sera donc illicite en 2026.

En moyenne, la lampe d’un vidéoprojecteur dure pendant environ 4000 heures. Si l’on prend la fourchette haute, cela correspond à un peu plus de 4 ans d’utilisation classique.

Il suffira donc de racheter une lampe juste avant la mise en place de l’interdiction et espérer qu’elle tienne pendant plus de 4 ans pour pousser votre vidéoprojecteur jusqu’en 2030.