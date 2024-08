Ces vidéoprojecteurs sont des arnaques : le critère essentiel à surveiller

De nombreux vidéoprojecteurs jouent avec votre méconnaissance des caractéristiques techniques pour vous vendre des éléments qu’ils n’ont en fait pas…

Cet été, vous serez peut-être tenté de vous acheter un vidéoprojecteur portable pour regarder des films la nuit dans votre jardin ou sur la plage. Et si vous ne voulez pas dépenser des centaines d’euros sur un modèle haut-de-gamme, vous serez alors probablement attiré par des modèles plus petits, moins chers et qui proposent quand même une entrée Full HD !

Un choix économique que vous pourriez alors regretter une fois le produit en main.

Pourquoi certains vidéoprojecteurs Full HD sont en réalité des arnaques ?

Certains vidéoprojecteurs comme le Vamvo YG300 LED Pro jouent avec votre méconnaissance des caractéristiques techniques… En effet, en parcourant la fiche produit, vous pourriez être tenté de vous qu’un vidéoprojecteur Full HD pour 37,99€ est une affaire à ne surtout pas manquer.

Toutefois, vous vous en doutez quand une offre est beaucoup trop alléchante : c’est qu’il y a un hic. Ici, l’astuce trouvée par la marque est que seule l’entrée est compatible au Full HD…

C’est-à-dire que vous pouvez envoyer un signal vidéo via un smartphone, un lecteur Blu-ray, une console de jeu vers le vidéoprojecteur en Full HD et il sera capable de l’interpréter, mais rien ne garantit que l’image à la sortie sera bien de la Full HD…

L’élément qui doit donc vous mettre la puce à l’oreille est que, hormis les mentions « support Full HD », « entrée Full HD », etc., la marque conseille (dans ses images) un affichage de 25 pouces… C’est petit et idéal pour ne pas voir les défauts d’une image, mais une fois étirée sur une plus grande taille d’écran : les pixels apparaissent et on se demande où est passé la Full HD.

Nous prenons ici exemple de cet appareil (disponible d’ailleurs sous plusieurs noms et prix différents sur Amazon), mais il n’est pas le seul à appliquer de telles méthodes…

Pas sûr que le flou entre les 25″ et les 170″ ne soit qu’artistique…

Dernier point d’attention : la résolution

Souvent confondue (notamment à cause de la traduction), la résolution ne s’exprime pas en 1920x1080p (ou i) : ça, c’est la définition d’une image.

La résolution est le rapport entre la définition d’une image et les pixels disponibles sur un écran. Concrètement, elle sert à mesurer le nombre de pixels qui seront contenus dans un pouce et s’exprime en ppp (points par pouce) ou dpi (dots par inch).

Plus cette mesure est élevée, plus la qualité de votre image est bonne : car cela signifie que les pixels sont concentrés et non pas étirés sur tout votre écran. (À titre indicatif, 300ppp est une bonne valeur de base pour votre TV ou vidéoprojecteur).

Le vidéoprojecteur ne possède pas d’ajustement de la projection, si vous voulez surélever votre image, il faudra une cale :

cette image est donc fausse.

Donc si vous voyez une fiche produit qui vous donne une résolution de 1920×1080 : méfiez-vous… Il peut autant s’agir d’une mauvaise traduction que d’un produit de basse qualité.