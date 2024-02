Comment bien placer son vidéoprojecteur ? 6 conseils pour profiter pleinement de votre home cinema

Avant ou après avoir acheté un vidéoprojecteur, il est crucial de le placer correctement chez soi afin de ne pas gâcher la sublime qualité d’image par une installation hasardeuse.

Une fois le vidéoprojecteur acheté, il ne reste plus qu’à le poser dans votre salon ou dans votre chambre, mais avant de s’aventurer à le positionner en haut d’une étagère ou sur une table basse, il existe quelques règles de base à respecter pour être sûr de tirer le maximum de votre vidéoprojecteur et profiter de véritable séance de cinéma depuis son salon.

Savoir où positionner son vidéoprojecteur

Il existe 3 placements différents pour votre vidéoprojecteur :

Au sol (ou sur une table basse) : l’avantage est qu’il sera facilement accessible, mais il risque de se retrouver dans le passage ou les câbles risquent de devenir un problème s’il se situe en plein milieu de votre salon.

: l’avantage est qu’il sera facilement accessible, mais ou les câbles risquent de devenir un problème s’il se situe en plein milieu de votre salon. Au plafond (ou sur une étagère) : dans le cas du plafond, il faudra investir dans un kit de montage pour le fixer sur un support, mais que ce soit à cet endroit ou juste surélevé sur une étagère, cette configuration présente l’avantage de laisser un espace libre et de dissimuler un minimum votre appareil dans la déco de votre salon. L’inconvénient est que vous risquez de ne plus y accéder facilement : il faudra donc faire les branchements à vos consoles et autres appareils (barre de son) lors de l’installation et espérer les refaire le moins souvent possible.

: dans le cas du plafond, il faudra investir dans un kit de montage pour le fixer sur un support, mais que ce soit à cet endroit ou juste surélevé sur une étagère, cette configuration présente l’avantage de L’inconvénient est que vous risquez de ne plus y accéder facilement : il faudra donc faire les branchements à vos consoles et autres appareils (barre de son) lors de l’installation et espérer les refaire le moins souvent possible. Derrière l’écran de projection : il est en effet possible de placer votre projecteur de cette manière, mais cela nécessitera d’investir dans un écran de projection particulier et de retourner l’image dans les paramètres. Plus compliquée à mettre en place, cette méthode présente toutefois l’avantage de réellement masqué votre appareil.

À quelle distance placer son vidéoprojecteur ?

La distance dépend principalement de la focale de votre vidéoprojecteur : courte, standard et longue.

Globalement, plus la focale est courte et plus vous pourrez/devrez placer le vidéoprojecteur proche de votre écran de projection. En moyenne, comptez :

Entre 30 cm de recul pour un vidéoprojecteur à courte focale,

1 mètre pour une focale standard,

Entre 1 et 5 mètres pour une focale longue.

Pour plus de détails, les commerçants précisent généralement le « ratio de projection » qui indique la focale de votre vidéoprojecteur (en dessous de 1 : courte focale / au-dessus de 2 : longue focale / entre les 2 : focale standard).

Dernièrement, certaines marques proposent même des vidéoprojecteurs à ultra-courte focale qui se place sous l’écran de projection, mais ils sont souvent très onéreux et nécessitent un écran de projection spécial qui est tout aussi cher.

Si la distance est mini, ce n’est pas le cas du prix.

Quelques conseils pour optimiser la qualité de votre vidéoprojecteur

Enfin, si vous souhaitez placer au mieux votre vidéoprojecteur, il existe quelques conseils basiques à applique.

LG says its new 4K projector is a ‘stylish art object’ https://t.co/ssvswIfuiN — The Verge (@verge) December 31, 2023 Choisir un vidéoprojecteur pour sa qualité vidéo ou pour son esthétisme dans la pièce : gros débat…

Essayer d’être – autant que possible – dans le noir

La lumière du jour peut vraiment dégrader la qualité de votre visionnage et ternir les couleurs de votre film.

Certes, il n’est pas toujours facile d’obtenir une luminosité quasi nulle dans son salon : c’est pourquoi, il sera alors important de surveiller les lumens lors de l’achat de votre projecteur. Cette donnée quantifie l’intensité lumineuse projetée par le vidéoprojecteur : plus elle est élevée et plus vous pourrez profiter d’un film dans une pièce lumineuse.

Attention : quels que soient les lumens, l’image restera terne sur une projection en plein jour : des rideaux ou des volets restent obligatoires dans votre pièce pour profiter au mieux de votre installation cinéma.

Bien baisser la luminosité de sa pièce : le b.a.-ba pour profiter la qualité vidéo de son projecteur.

Éviter d’utiliser le son du vidéoprojecteur

Si certains vidéoprojecteurs comme le dernier XGIMI Horizon Ultra embarquent des enceintes de qualité, ce n’est malheureusement pas le cas de la plupart des modèles.

Il vous sera alors vivement conseillé de passer par des enceintes externes pour compléter votre « Home Cinema » et profiter d’un film comme si vous étiez en salle (5.1, 7.1 ou des barres de son).

Lorsque l’on investit dans une image de qualité, il vaut mieux que le son suive.

Zoomer pour adapter au mieux la projection à votre écran de projection

Parfois, la projection ne matche pas totalement avec votre écran de projection. Il est alors important de zoomer, mais aussi de bien faire attention au type de zoom dont vous disposez sur votre appareil. Certes, le zoom numérique réduit la distance et grossit l’image, mais il la détériore alors que le zoom optique ne l’abîme pas ou peu.

Acheter un écran de projection

Bien sûr, si vous ne prêtez qu’une attention minime à la qualité vidéo, cet achat ne sera pas nécessaire. En revanche, si vous souhaitez avoir le meilleur rendu possible : l‘écran deviendra quasiment obligatoire pour une véritable expérience de cinéma à la maison. Pourquoi ? Car votre mur risque d’absorber la lumière et donc d’impacter négativement la luminosité, les contrastes, etc.

Vous l’aurez compris, il n’y a pas une bonne installation typique, mais il faudra adapter le placement de votre vidéoprojecteur à la configuration de votre pièce et vous construire votre cinéma personnel.