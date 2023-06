Voyage sur la Lune : cette roue à toutes épreuves est une avancée majeure pour la NASA

Venturi, une société spécialisée dans la création de véhicules pour les expéditions lunaires, a mis au point une roue unique au monde qui permettrait d’équiper les rovers d’ici la fin de la décennie.

Sommaire Une roue sans pneu qui résiste à tout

Après les vélos aux roues carrées et les voitures aux pneus increvables, c’est Venturis qui réinvente la roue, et ce, dans un seul but équiper les futurs véhicules de la NASA. Lancé en 2017, le programme Artemis de la NASA a pour but de renvoyer des Hommes sur la Lune.

L’objectif ? Séjourner sur la lune durant 6 jours et demi (pour Artemis III). Avec un tel programme, de nombreuses problématiques apparaissent dont la mobilité des astronautes une fois sur place. Pour répondre en partie à ce besoin, Venturi a créé une roue spécifique pour équiper les rovers lunaires. Focus.

Venturi a créé une nouvelle roue, car les anciens modèles :

Ne permettaient pas de rouler à 20km/h avec une charge de 2 tonnes.

avec une charge de 2 tonnes. Ne fonctionnaient pas sous -150°C.

Ne tenaient pas plus de 1 000 kms.

Le système est bien évidemment breveté par la société et devrait équiper le Flex de Venturi Astrolab qui servira sur le pôle Sud de la Lune en 2025 lors de la mission Artemis III.

Comme vous pourrez le voir ci-dessous, la roue de Venturi fonctionne grâce à un système de 192 câbles formant des rayons tout autour d’un bord « métallique ». Le principe de base est qu’à chaque contact avec une surface, les rayons se déforment et permettent à la roue d’épouser la forme du sol.

« Métallique » car dans les faits, cet assemblage n’a que l’apparence du métal. Il s’agit en réalité de deux lames en acier inoxydables entourant un matériau hyper élastique, unique au monde, développé et breveté par Venturi.

C’est précisément cette innovation qui permet à la roue de rester flexible à des températures extrêmement basses.