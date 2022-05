Les ventes de TV 8K sont déjà en baisse et ça n’étonne personne

Alors que le marché de la TV 4K progresse à toute volée, les constructeurs comme Samsung passent à la vitesse supérieure et tentent d’instaurer tant bien que mal les téléviseurs 8K dans nos foyers et s’imposer ainsi sur ce nouveau marché des téléviseurs haut de gamme. Une question se pose alors, vaut-il vraiment la peine d’investir dès à présent dans un téléviseur 8K ?

Il y a cinq ans apparaissaient les premiers modèles de téléviseurs 4K-UHD, offrant alors une résolution d’image quatre fois supérieure à une image Full HD. Aujourd’hui les téléviseurs 4K-UHD sont partout et ils représentaient déjà un tiers de ventes au premier semestre 2017 (bien que les contenus eussent été limités à l’époque).

Le marché mondial des téléviseurs étant en constante évolution, nous avons vu apparaître après les écrans larges, les écrans plats, les écrans incurvés, la 3D, la HD, le Full HD, la 4K HDR et enfin la 8K dévoilée au CES 2019. Bien que les plus grands acteurs du marché comme Samsung ou LG tentent de donner un gros coup d’accélérateur à cette technologie, il semblerait que les ventes des TV 8K baissent considérablement et n’aient pas le même succès que la 4K à son époque.

Qu’est-ce que la 8K ?

La Full HD affiche une image en 1920 pixels de large et 1080 pixels de haut, ce qui nous donne 2 073 600 pixels. En 4K comptez 4360 pixels de large et 2160 de haut, pour un total de 9 417 600 pixels à l’écran. Avec la 8K, les constructeurs font un grand bond en avant en affichant une ultra haute définition de 7680 x 4360 pixels pour un total de 33 484 800 de pixels affichés par la dalle. La 8K est donc la plus haute définition d’écran actuellement disponible.

Mais lorsque l’on parle de haute définition il ne s’agit que de pixels, mais aussi de HDR (gamme dynamique élevée) , c’est-à-dire de luminosité. Le HDR offre une plage de luminosité plus étendue et permet par la même d’afficher davantage de couleurs tout en conservant l’équilibre entre chaque teinte contribuant ainsi à une meilleure qualité de l’image.

Pourquoi les ventes de TV 8K ne décollent pas ?

La 8K a encore peu d’impact car il n’existe pratiquement aucun contenu 8K à l’heure actuelle. Il y a bien sûr quelques vidéos sur Youtube ou encore Amazon qui se prépare à cette nouvelle norme (et qui a rejoint en janvier dernier la 8K Association dont Samsung fait déjà partie). Mais force est de constater que les contenus ont beau être de plus en plus nombreux, ils sont encore loin d’être généralisés. Rappelons que des plateformes de streaming comme Netflix ou Hulu ont encore du mal à proposer du contenu en 4K.

Le problème aussi est que la 8K est intrinsèquement liée au déploiement du réseau mobile 5G : la 8K nécessite un algorithme de compression au moins deux fois plus efficace que celui utilisé pour l’UHD 4K. En deux mots, cela signifie que la bande passante de la 8K doit être doublée par rapport à un signal 4K. Une connexion solide est donc requise et c’est dans ce contexte que la 5G a son rôle à jouer.

Samsung est de loin le constructeur qui investit le plus dans la 8K

Une TV 8K demande une consommation excessive d’énergie : en plus d’être beaucoup plus onéreux à l’achat qu’un téléviseur 4K, les écrans 8K sont énergivores. Chez Samsung, le modèle QLED 8K consomme 322 watts et celui de LG, 182 watts. Nettement plus que les 100 watts moyens d’un téléviseur 4K de même diagonale.

4K vs 8K : l’écart de la demande encore important, Samsung mène la danse

Si on parle de 8K depuis plusieurs années maintenant, la demande peine encore à rivaliser avec celle de la 4K. Si les requêtes de recherches concernant la 8K montre un soubresaut lors de la période de Noël, elles sont loin de montrer un véritable intérêt auprès du public.

La volumétrie des requêtes concernant la 4K (en bleu) et la 8K (en rouge)

On observe que Samsung a largement préempté le marché : avec ses téléviseurs 8K QLED, le constructeur coréen est présent dans les trois requêtes les plus recherchées sur Google concernant la 8K. Si le succès n’est pas encore au rendez-vous, la marque a cependant un véritable pied dans l’avenir si la norme venait à se démocratiser.

Vous l’aurez compris, le passage à la 8K est encore prématuré. Il s’agit certes d’une technologie prometteuse, cependant elle doit encore se développer, se perfectionner et se généraliser avant d’être adoptée par le plus grand nombre.