Rien ne va plus pour l’ordinateur à la Pomme croquée. En effet, les ventes de MacBook ont considérablement chuté au premier trimestre 2023. La faute à l’inflation, au manque de nouveautés ou à un désintérêt progressif de la clientèle ? Rien n’est moins sûr…

C’est un coup de massue qui tombe sur la tête du géant de Cupertino, en ce début d’année 2023. Après une longue et outrageuse domination dans le secteur des ordinateurs portables grâce à son fameux MacBook, Apple connaît des premiers mois plus que difficiles au niveau des ventes. Un bilan qui a de quoi inquiéter, seulement quelques mois après la sortie de son tout nouveau MacBook Pro M2… On fait le point.

Sur le même sujet : Apple lance des MacBook Pro M2 plus performants

Les livraisons mondiales d’ordinateurs portables s’effondrent

Personne ne semble être épargné par la crise qui touche le secteur informatique en ce moment. Et pour cause : l’International Data Corporation estime que les ventes mondiales de PC auraient « chuté de 29% au premier trimestre 2023 », en comparaison avec la même période l’an dernier. Une véritable hécatombe, sur un segment qui était pourtant en si bonne santé depuis la crise sanitaire du Covid-19.

8 000 000 !



C’est le nombre d’exemplaires de MacBook vendus par Apple, au troisième trimestre 2021. Un record qui tient encore aujourd’hui.

Et s’il y a bien une marque qui en paye le prix fort, c’est Apple. Il faut dire que les bilans de ces trois premiers mois ont dévoilé une baisse de plus de 40% sur les exportations de MacBook, contre moins de 30% pour la plupart de ses concurrents. À titre d’exemple, l’IDC (International Data Corporation) explique que la firme de la Silicon Valley aurait expédié « 4,1 millions d’exemplaires de MacBook entre janvier et mars 2023 ». Et pendant ce temps, son rival Lenovo sourit puisqu’il fait figure de leader sur le marché avec 12,7 millions d’ordinateurs portables vendus.

Un bilan peu rassurant pour Apple, en ce premier trimestre 2023 (© IDC)

Un déclin post-Covid prévisible ?

Lorsque la crise sanitaire a atteint son pic il y a deux ans, de nombreux employés de bureau ont été forcés d’investir dans du matériel informatique afin de poursuivre leur activité depuis chez eux, télétravail oblige. Et forcément, cette croissance exponentielle de la demande entre 2020 et 2022 a largement profité aux fabricants d’ordinateurs, bien qu’ils aient pour la plupart dû faire face à une importante pénurie de composants.

Quoi qu’il en soit, les ventes de MacBook et de PC ont tout de même atteint des sommets qui semblent plus difficiles à atteindre aujourd’hui, étant donné que de nombreux foyers sont désormais dotés d’un ordinateur. Sans même parler de l’inflation, qui met à mal les tarifs proposés par les fabricants et rebute certains consommateurs à investir dans de telles machines à l’heure actuelle. Mais dans le cas d’Apple, la période post-Covid ne serait pas la seule raison de cette soudaine diminution des ventes…

La nouvelle puce M2 serait-elle la grande responsable du déclin des ventes de MacBook ?

Un MacBook Pro M2 en manque de nouveautés

Il est évident que personne n’échappe à cette forte baisse des livraisons d’ordinateurs portables. Mais comment se fait-il qu’Apple soit plus touchée que ses concurrents, elle qui domine le secteur depuis plusieurs années ? Eh bien pour le savoir, il faut s’intéresser à ses toutes dernières gammes de produits, et notamment à son nouveau MacBook Pro M2 dont le lancement est plus que poussif…

On se souvient pourtant que son prédécesseur – doté de la puce M1 – avait quant à lui connu un démarrage en trombe au premier trimestre 2022, notamment grâce à la rupture qu’il venait marquer par rapport à la génération précédente. Sa nouvelle puce Silicon, annoncée comme étant « révolutionnaire » par Apple, venait en effet mettre KO la concurrence en proposant une autonomie et une puissance sur batterie toujours inégalées par les rivaux.

Mais cette année, le constat est sans appel : ce MacBook Pro M2 ne rencontre pas le succès escompté par la firme californienne. La faute, sans doute, au faible apport d’évolutions par rapport à son prix revu à la hausse. Sans même compter son retard de trois mois…

Apple prépare déjà son rebond

On l’a déjà vu plusieurs fois au cours de son histoire, le géant américain de la tech n’est pas du style à se laisser abattre. Quitte à poursuivre sur sa lancée en espérant un miracle, à l’image de son tout dernier HomePod 2, copie quasi parfaite d’une première génération à l’accueil mitigé.

Mais cette fois-ci, il semblerait que la société de Tim Cook soit prête à tourner la page « M2 » pour se concentrer sur la prochaine puce de ses MacBook. En effet, la production des micro-processeurs actuels a d’ores et déjà ralenti, signe qu’Apple se focaliserait déjà sur la 3e génération en espérant reconquérir une forte clientèle. Un pari audacieux mais loin d’être inatteignable, d’autant plus que certains analystes laissent présager un rebond du secteur à partir de 2024. Les dés sont jetés !