Le plus cher mais aussi le plus vendu : ce scooter électrique domine le classement de 2022 et de loin

En pleine croissance depuis quelques années, le marché des deux roues continue d’accueillir des nouvelles marques. Entre les acteurs historiques et les nouveaux arrivants, on fait le point sur les constructeurs les plus prolifiques de 2022.

2022 était indéniablement une année faste pour la mobilité électrique. Que ce soit les voitures, les vélos, les trottinettes, les scooters ou les motos : tous ont surfé sur la vague de l’électrique. Avec plus de 14 500 immatriculations et une augmentation de plus de 9% en France, une tendance se confirme : les scooters électriques devraient dépasser les scooters thermiques d’ici à 2026.

Toujours incomparable au marché du thermique – qui est toujours 4 fois plus gros – les scooters électriques sont de plus en plus populaires et grignotent chaque année des parts de marché — rappelons que les ventes de scooters thermiques, elles, ont baissé de 1% entre 2021 et 2022.

Les 10 deux-roues électriques les plus vendus en France en 2022

En France, si les ventes de deux-roues électriques ont connu une croissance si importante, c’est principalement grâce à l’arrivée en mars 2022 du nouveau modèle de BWM, le CE-04. Alors que ce dernier est le scooter le plus cher du top (13 215 €) et n’est commercialisé que depuis mars, il réussit même à se hisser dans le top 5 des scooters les plus vendus, toutes motorisations confondues.

Derrière la domination de BMW, on retrouve le scooter espagnol Silence S01 et la marque chinoise Super Soco qui place la seule moto électrique du classement en 3e position, suivi de près par le modèle CPX, son scooter équivalent 125.

1. BMW CE 04 2 429 2. Silence S01 1 452 3. Super Soco TC MAX (moto électrique) 771 4. Super Soco CPX 602 5. EFun Pulse 585 6. Niu MQi GT Pro 472 7. Piaggio One 456 8. Seat Mo (dérivé du Silence S01) 353 9. Sakura JS2A 313 10. Swapper X 264

Une domination des scooters électriques équivalents 125

En regardant le classement de plus près, on remarque un engouement croissant pour les scooters équivalent 125 et haut de gamme. En effet, tous les modèles du podium proposent cette motorisation et sont commercialisés à plus de 5 000€. Derrière, on retrouve certes des scooters plus abordables (EFun, NIU ou Sakura JS2A), mais surtout d’autres modèles parmi les plus chers du marché (Piaggio, Seat ou encore le scooter en location Swapper X).

À noter que le Seat MO, qui vient de nouer un partenariat avec la FNAC pour y être exposé, est le même scooter que celui de Silence, où seul le logo de la marque a été ajouté.

Le scooter au look futuriste BMW CE-O4

Finalement, alors que BMW, Silence ou Super Soco sont des habitués du haut du classement depuis quelques années, la grosse désillusion se situe du côté du constructeur NIU, qui ne pointe qu’à la 6e place. Pourtant, il faisait partie du podium des meilleures ventes en 2021 — la faute à la nouvelle version du MQi, ayant été moins bien reçue que les précédents modèles. Autre déception avec la sortie du top 10 de la marque Red Electric (placée en redressement judiciaire fin 2021).

Et si on devait faire un pari sur les ventes de l’année 2023 ? On miserait surement sur la nouvelle version du scooter Seat MO, baptisé « Performance », pour venir titiller le scooter BMW CE-04 en haut du classement. Attention aussi à l’arrivée des premiers scooters électriques Honda en France, qui pourraient frapper un grand coup sur le marché des deux roues électriques.