Vélos et trottinettes électriques à autonomie illimitée : 3 projets fous à découvrir !

Trouver une alternative réellement écologique aux véhicules thermiques ou électriques est un des objectifs majeurs de ces dernières années. C’est ainsi que des entreprises et inventeurs français ont réfléchi à plusieurs technologies permettant une autonomie illimitée (ou presque) pour vélos et trottinettes. Ces innovations sont déjà sur les bancs d’essai voir commercialisées.

Les véhicules électriques ont montré leurs limites avec des batteries tuant à petit feu notre planète. Face à ce constat, de nombreux scientifiques ont imaginé des alternatives, plus ou moins concluantes, capables de limiter l’impact écologique de nos véhicules. Voici 3 technologies qui pourraient tendre vers un véhicule plus vert et durable.

Vélo électrique Pi-Pop de STEE : pédaler pour générer de l’électricité

Le vélo électrique français Pi-Pop est disponible sur le marché depuis le début de l’année 2022. Il est vendu à moins de 2000€ et commence doucement à se faire une place sur le marché.

La technologie innovante qu’il utilise est son système de pédalage. En effet, pédaler permet d’alimenter la batterie du vélo, qui fait fonctionner l’assistance. Comment ça marche ? En pédalant, vous créez une énergie qui est stockée dans des « super condensateurs » et qui pourra être utilisée par le moteur du vélo.

Ainsi, les efforts que fournit le cycliste ne se font plus au niveau du terrain : c’est le moteur qui s’occupe de développer assez de puissance pour monter une côte ou accélérer de 0 à 25 km/h. L’effort de pédalage est simplement lié à la quantité d’énergie que l’on veut produire pour remplir la batterie (si la batterie du vélo est faible, il faudra pédaler plus pour la remplir).

L’intérêt de cette technologie ? Elle est plus verte que les batteries des vélos électriques : sans lithium, mais avec carbone et aluminium, les condensateurs ont une meilleure durée de vie que les batteries (1000 cycles contre un million).

Les limites de ce système : sa force et aussi son principal défaut. En effet, les condensateurs utilisés ont une quantité d’énergie stockable faible et la recharge doit être fréquente (il faut donc beaucoup pédaler).

Trottinette électrique NEXXWAY Aero : batterie à usage unique de 1000 km

Le prototype de trottinette innovante Aero est le premier produit développé par Nexxway Mobility. Cette trottinette made in France se veut être une innovation de disruption avec une batterie à usage unique, un système encore jamais vu. Son autonomie annoncée de 1000 km lui permet de ne jamais être rechargée tout en délivrant une puissance de 500W.

La trottinette possède ainsi un avantage pratique (pas de recharge nécessaire), mais aussi écologique : sa batterie sans lithium est 100% recyclable et se change facilement lorsqu’elle est à plat (Plug & Play). Consignée, il suffit de la ramener dans un point de collecte afin qu’elle soit recyclée et réutilisée.

La production de cette trottinette électrique baptisée Aero devrait commencer au Q2 de 2023. Pour sa commercialisation, la marque indique qu’elle va proposer un système de location de la trottinette avec changement de batterie inclus.

Si le sujet vous intéresse, retrouvez notre article sur les meilleures innovations de batteries de véhicules électriques.

Les limites de cette technologie ne sont pas encore réellement détectables. Mais on peut se questionner sur le poids final de la trottinette avec une telle batterie. Et aussi, la praticité pour changer sa batterie après les 1 000 km — quels points de collecte et d’échange ?

Trottinette TrottMax : le modèle ultime avec une énergie perpétuelle

Après plusieurs versions de la trottinette électrique TrottMax, la troisième est la bonne. Le concepteur Philippe Dordini annonce sur son compte LinkedIn avoir développé un modèle avec une autonomie illimitée et sans rechargement grâce à une technologie appelée « énergie perpétuelle ». Les informations concernant cette innovation restent assez secrètes, mais son concepteur partage sur les réseaux les trajets à bord de son véhicule après s’être lancé dans un tour de France — 3 884 km sans la moindre batterie.

Le principe de ce prototype est de créer un circuit permettant à la trottinette de s’autoalimenter grâce à une recette magique non dévoilée. Au-delà du mystère qui l’entoure, La TrottMax se heurte à une limite : le démarrage n’est possible qu’une fois la vitesse de 18 km/h atteinte (moment à partir duquel le modèle peut s’autoalimenter). Pour démarrer, il faudrait donc utiliser une batterie externe servant uniquement à atteindre ces 18 km/h.