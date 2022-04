De cette marque chinoise, on connaissait déjà le modèle pliant A20 et sa déclinaison en fatbike A20F. Deux bolides plutôt abordables pour ce qu’ils proposent. À présent, A DECE OASIS (ou ADO) étend son offre avec deux vélos électriques plus classiques, conçus pour parcourir de bonnes distances sur routes et chemins. Faisons un petit tour de leurs caractéristiques.

Une montée en gamme pour A DECE OASIS avec le D30 et le D30C

Jusqu’ici, la marque ne proposait quasiment que des vélos électriques pliables avec plusieurs dimensions de pneus pour différents usages et surtout pas trop cher. Cette fois, le standing évolue un peu puisque les D30 et D30C se vendent respectivement à partir de 1669€ et 2099€ sur les plateformes de commerce en ligne comme Amazon ou directement sur le site officiel adoebike.com. En matière de prix, on quitte l’entrée de gamme pour atteindre le milieu de gamme.

Une fiche technique bien garnie pour le D30 et le D30C

Le duo aspire au même objectif, permettre à leur utilisateur d’effectuer confortablement et quotidiennement des trajets de plusieurs dizaines de kilomètres sur route au mépris des obstacles sur le chemin. Et ils n’ont pas que ce but en commun. En effet, très peu de choses les distinguent. Même poids, mêmes dimensions, c’est le jeu des sept différences. Des deux côtés, on trouve un moteur de 250W installé dans la roue arrière qui délivre 42 Nm de couple. Sans être des fusées, ces vélos possèdent suffisamment de puissance pour vous faire oublier une bonne partie des efforts que demande une balade à bicyclette.

ADO D30 Dimensions : 180 x 64 x 110 cm

180 x 64 x 110 cm Poids : 22 kg

22 kg Étanchéité : IPX5

IPX5 Capacité batterie : 10,4 Ah

10,4 Ah Taille des pneus : 27,5 pouces

27,5 pouces Vitesse max : 25 km/h

25 km/h Charge max : 120 kg

120 kg Transmission : Shimano 11 vitesses ADO D30C Dimensions : 180 x 64 x 110 cm

180 x 64 x 110 cm Poids : 22 kg

22 kg Étanchéité : IPX5

IPX5 Capacité batterie : 10,4 Ah

10,4 Ah Taille des pneus : 27,5 pouces

27,5 pouces Vitesse max : 25 km/h

25 km/h Charge max : 120 kg

120 kg Transmission : Shimano 9 vitesses

La version européenne des D30C et D30 possède les certifications CE et SGS qui lui garantissent d’avoir les bons standards européens et qu’il répond bien aux exigences européennes en matière de sécurité, de santé et de protection de l’environnement.

A DECE OASIS D30C à gauche et A DECE OASIS D30 à droite

Toujours plus de points communs entre les vélos électriques

Nos yeux s’arrêtent également sur la présence de freins à disque hydrauliques. Si ces derniers freinent moins fort que leurs homologues mécaniques, ils offrent en échange un meilleur dosage, demandent moins d’effort et s’usent moins vite. En outre, le D30 et le D30C possèdent la même batterie malgré l’écart de tarif. Selon ADO, celle-ci peut assurer jusqu’à 90 km d’autonomie, soit une marge de manœuvre confortable si elle se confirme dans la réalité. Comme sur beaucoup d’autres vélos électriques, la batterie peut d’ailleurs être verrouillée et détachée. Les guidons sont aussi presque identiques. Ils arborent tous deux un écran LCD au milieu, un port de recharge USB et des commandes sur la poignée droite.

Le constructeur met également en avant sa technologie G-Drive. Grâce à celle-ci, le D30 et le D30C adaptent automatiquement la force de l’assistance pour économiser votre énergie ou celle de la batterie. Par exemple, elle l’augmente quand une montée se fait sentir et la baisse voir la coupe en descente. Toujours moins d’efforts !

Quelles différences alors ?

On en compte deux. Tout d’abord, les deux vélos électriques possèdent certes des suspensions au niveau de la fourche, mais une chose diffère. Pour les utiliser ou les bloquer sur le D30C, il est nécessaire de se lever du vélo et de tourner un petit bouton. Or pour le D30, cette manipulation se fait directement depuis le guidon, à l’arrêt ou en mouvement si besoin. Chose pratique si pendant votre trajet vous quittez brièvement la route pour un chemin moins lisse et plus sinueux. Vous avez encore plus le contrôle de votre destrier. En outre, le D30 dispose de 11 vitesses lorsque le D30C n’en a que 9. Précisons que les deux ne possèdent qu’un seul plateau.

