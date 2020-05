Et si on réinventait la mobilité urbaine avec un vélo électrique ? Poimo (POrtable and Inflatable MObility) est un concept singulier qui apporte une vague de fraîcheur sur le concept des vélos électriques. Une vraie aubaine pour les individus fous des transports électriques pour se déplacer en zone urbaine.

Régulièrement, on voit apparaître des vélos électriques innovants, pliables, tous plus compacts les uns que les autres. Poimo suit cette lignée mais en ajoutant une touche fun pour se différencier du reste des appareils. Et ça marche ! Encore au stade de prototype, Poimo est loin d’être un vélo électrique comme les autres. Et pour cause, il est gonflable et se range dans un sac à dos lorsqu’il est inutilisé. Si le concept peut sembler quelque peu hasardeux, l’idée vaut le coup d’être creusée.

Caractéristiques et installation de Poimo

Développé au sein de l’Université de Tokyo, le e-bike se gonfle à l’aide d’une pompe à air. Grosso modo, cela revient à gonfler un matelas pneumatique. En une minute à peine, le véhicule tient debout. Il reste ensuite à ajouter les composants dont les roues, la batterie ainsi qu’un contrôleur sans fil pour les poignées. Au total, la structure gonflée en polyuréthane ne pèse que 5,5 kg ce qui est relativement léger. Une fois l’ensemble mis en place, le vélo électrique a une drôle d’allure qui risque de ne pas vous laisser passer inaperçu.

Comment fonctionne le vélo électrique Poimo ?

Côté conduite, le poids du corps permet de diriger l’appareil à gauche et à droite à l’aide de poignées. Les pieds reposent eux sur des bases installées de chaque côté de l’appareil. Enfin les quatre roues apportent une stabilité bienvenue pour éviter les accidents souvent si vite arrivés en milieu urbain bondé ! Les chercheurs ont privilégié le confort de conduite et la sécurité du cycliste et des individus sur le trottoir des villes.

Encore de l’ordre du prototype, des japonais ont tout de même pu tester Poimo. Et les avis sont unanimes, le e-bike gonflable est agréable à conduire et donne une bonne impression de solidité. Avec une dose de fantaisie en plus, il peut facilement plaire à toute la famille. Plusieurs interrogations subsistent cependant sur ses capacités, concernant le niveau de la batterie et le rangement entre autres. Combien de temps le vélo électrique Poimo tient-il avant d’être rechargé ? Combien de temps prend-il à être rangé dans un sac à dos ?

Disponibilité et prix du vélo électrique Poimo

Ce e-bike requiert encore certaines optimisations avant son lancement sur le marché pour plaire au plus grand nombre. Aucun prix n’a été indiqué pour le moment. Peut-on imaginer cet appareil en libre-service ? La question reste en suspens même si c’est envisageable. Pensé pour la ville du futur comme l’indique Niiyama, l’un des chercheurs, Poimo pourrait devenir le transport mobile de demain.