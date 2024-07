Ce vélo électrique pliable est à un prix imbattable pendant quelques jours

Du 8 au 14 juillet, le site Fafrees vous propose un code promo exclusif sur l’achat d’un vélo électrique F20 X-Max alors qu’il bénéficie déjà d’une réduction pendant les soldes d’été.

Le vélo électrique Fafrees F20 X-Max suscite l’intérêt des cyclistes et des passionnés de technologie. Avec son rapport qualité-prix exceptionnel, il est un atout pour toute la famille. Et si vous hésitiez encore sur un modèle, cette promotion exclusive pourrait bien vous décider.

Fafrees F20 X-Max : le vélo électrique pliable à -360€

Le Fafrees F20 X-Max est un vélo électrique à la fois puissant et polyvalent.

Ses principaux atouts :

Il peut porter un de vos enfants à l’arrière,

Il est pliable,

Son autonomie,

Sa puissance remarquable,

Ses fonctionnalités.

Et alors que les soldes battent leur plein, il bénéficie actuellement d’une réduction de 200€ sur Fafrees. Mais ce n’est pas tout ! Le code promo exclusif « SF20XMAX160 » vient s’ajouter à cela et retire 160€ au prix final. Le vélo électrique vous revient donc à 1639€ au lieu de 1999€ habituellement.

Attention, ce code promo n'est valable que du 8 au 14 juillet.

Attention : avec une puissance de 750W, ce vélo n’est pas considéré comme un « vélo électrique » mais comme un « cyclomoteur », au même titre qu’un scooter ou une moto. En France, il est donc nécessaire de l’immatriculer pour l’utiliser sur la voie publique ! De plus, étant considéré comme un véhicule à moteur, il est interdit d’emprunter les pistes cyclables, les ports du casque et de gants sont aussi obligatoires et il faut également s’assurer.

Fafrees F20 X-Max : le fat bike parfait pour les longues balades ?

Le vélo électrique Fafrees F20 X-Max possède bien des atouts à commencer par son design moderne et un cadre en alliage d’aluminium, à la fois léger et robuste qui reflète sa qualité de fabrication.

L’un des atouts majeurs du F20 Max est sa conception pliable. En un clin d’œil, vous pouvez le replier pour le ranger aisément, que ce soit dans le coffre de votre voiture ou dans un coin de votre appartement. Fini les soucis avec un vélo volumineux, le F20 X-Max s’intègre parfaitement à un mode de vie actif.

Ses caractéristiques techniques

Moteur sans balais de 750 W

Doté d’une puissance maximale de 980 W, le vélo électrique Fafrees F20 X-Max est conçu pour affronter les défis les plus ardus. Avec un couple moteur de 65 Nm, il offre une réactivité et un contrôle exceptionnels. Ce moteur, alliant couple élevé et faible régime, assure non seulement une propulsion puissante, mais aussi une conduite silencieuse et sereine.

Batterie 48 V 30AH

La batterie haute capacité de 1 440 Wh, équipée de cellules Samsung 21 700, présente une densité 21% plus élevée. Elle permet de parcourir jusqu’à 140 km avec une seule charge. En mode d’assistance au pédalage (PAS), le Fafrees F20 X-Max peut atteindre une autonomie de 180 à 200 kilomètres.

De plus, la batterie est amovible et permet une charge rapide grâce à une capacité de 3 A.

Système de suspension triple

Le confort et le contrôle de conduite sont optimisés grâce au système de triple suspension. Les suspensions avant et arrière travaillent de concert pour atténuer les chocs et les vibrations, tout en maintenant la stabilité.

La suspension intégrée à la tige de selle procure un amortissement supplémentaire et réduit les secousses et la tension sur le bas du corps.

Freins hydrauliques doubles

Le système de freinage hydraulique, équipé de plaquettes longue durée de 160 mm et d’un mécanisme d’actionnement par rampe à billes, offre une puissance de freinage remarquable. Il réduit aussi significativement la distance de freinage à seulement un mètre.

Gros pneus de 20 pouces

Les pneus de 20 pouces, offrant une friction accrue, s’adaptent parfaitement à une variété d’environnements de conduite, qu’il s’agisse de routes enneigées, sablonneuses, boueuses, de gravier ou de terrains plats.

Un vélo ultra-complet

Son système de changement de vitesse Shimano à 7 vitesses permet de répondre facilement aux divers scénarios de conduite, qu’il s’agisse de montées, de descentes ou de trajets ponctués d’arrêts fréquents. Utilisé efficacement, ce système peut améliorer l’autonomie de la batterie jusqu’à 15 %.

Les feux avant et arrière non seulement éclairent votre chemin en conditions de faible luminosité, mais augmentent également votre visibilité auprès des autres usagers de la route.

Le Fafrees F20 X-Max est conçu pour faciliter vos courses quotidiennes et escapades du week-end grâce à ses porte-bagages avant et arrière pouvant supporter jusqu’à 150kg.

Les plus Moteur sans balais 750W,

25km/h Vitesse par défaut,

Batterie au lithium 48V/30Ah,

140km d’autonomie,

150 kg de charge utile,

Pliable. Les moins RAS.

