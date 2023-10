Vélo électrique : cette nouvelle technologie de moteur hybride pourrait transformer l’industrie

De nombreuses marques de vélos électriques tentent d’innover et d’apporter des nouvelles idées, mais celle qui pourrait bien révolutionner le monde du vélo est bien l’Orbit Drive, un nouveau moteur directement inspiré des voitures hybrides.

Le marché du vélo électrique connaît une croissance impressionnante (14,6% en moyenne par an) et devrait atteindre 83 milliards de dollars d’ici 2030. Face à ce succès grandissant, Driven Technologies propose un système high tech nommé Orbit Drive pour changer la donne dans l’industrie du vélo électrique.

Amélioration des freins ? Plus grande autonomie et gestion de la batterie ? Quelles sont les promesses et les accomplissements de ce nouveau système pour les vélos électriques ? Focus.

Orbit Drive : un système qui copie les voitures hybrides, mais pour les vélos

Annoncé lors du salon du vélo « Eurobike 2023 » à Francfort, en Allemagne, le système Orbit Drive est un mécanisme high tech innovant qui imite la technologie utilisée dans les voitures électriques modernes. Il permet de contrôler le rapport de transmission et de produire jusqu’à 90 Nm de couple, tout en offrant une assistance au pédalage ajustable en fonction de la vitesse.

De plus, le système comporte des engrenages coniques qui s’adaptent parfaitement à l’espace entre les pédales. Selon Driven, cela permettrait une expérience de conduite plus fluide et augmenterait l’autonomie des batteries de 20% par rapport aux vélos électriques actuels, avec une maintenance minimale.

Un système inspiré des voitures hybrides : le principe repose sur les engrenages planétaires utilisés pour coupler l'entrée du moteur thermique à celle du moteur électrique dans les voitures hybrides.

Une adaptation réussie : malgré l'utilisation d'une technologie existante, Driven Technologies affirme être la première entreprise à adapter ce type de mécanisme aux vélos électriques, offrant ainsi un rendement élevé et une expérience de conduite agréable nécessitant peu d'entretien.

Freinage régénératif : Orbit Drive est également équipé d'un système de freinage régénératif. Ainsi, lorsque vous utilisez les freins de votre vélo, vous récupérerez l'énergie consommée et pourrez la reverser dans la batterie.

Le système d’engrenage planétaire vous permettra de changer les vitesses plus facilement.

Les avantages de l’Orbit Drive pour les vélos électriques

Ryan Norris, responsable du département ingénierie chez Driven Technologies, explique le fonctionnement de ce mécanisme high tech en présentant un modèle d’engrenage imprimé en 3D du concept. Parmi les atouts du système Orbit Drive, on note :

Des intervalles de maintenance espacés : le système ne nécessiterait qu'un seul changement d'huile de transmission tous les 16 000 kilomètres environ.

Un mode automatique intelligent : le passage des vitesses se fait automatiquement grâce à une adaptation continue de la vitesse du moteur aux besoins du cycliste lors de l'utilisation de l'assistance électrique.

Pas de capteur de couple intégré : contrairement à la plupart des moteurs actuellement sur le marché, le moteur Driven n'intègre pas de capteur de couple pour informer le système de la force exercée par le cycliste. À la place, un algorithme a été développé pour détecter la pression sur les pédales en environ 40 ms.

La meilleure alternative pour se passer d’un vélo chaîné.

Le potentiel de disruption du marché

En résumé, le système Orbit Drive de Driven Technologies présente un nouvel engin motorisé pour vélos électriques qui serait beaucoup plus performant (gain de batterie en utilisant les freins, vitesses plus simples à passer, un entretien plus simple, etc.) que ceux actuellement utilisés.

Il nécessite moins d’entretien et offre une autonomie supérieure à celle des moteurs traditionnels.

Avec sa grande efficacité énergétique et ses besoins de maintenance réduits, Driven estime que cette technologie pourrait rendre les vélos électriques encore plus attractifs pour les consommateurs. Le PDG Brian Baker considère même que ce type de moteur deviendra populaire dans l’industrie du vélo au cours des 10 prochaines années.

Les affaires sont les affaires.

L’idée serait donc de démocratiser l’utilisation du système Orbit Drive, tant pour les vélos à entrainement direct que pour les modèles équipés d’une transmission par chaîne ou courroie.

Pour le moment, aucun prix officiel n’a été révélé, mais cette amélioration notable pour votre vélo électrique pourrait se chiffrer autour des 800, voire 1500 €. Bien sûr, il s’agirait là d’un prix conséquent, mais si le seul entretien est effectivement une tombée d’huile tous les 16 000 km, votre achat devrait être vite rentabilisé.