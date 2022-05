La belle saison approche et le métro commence à tenir un peu trop chaud pour votre tolérance. Il est peut-être temps de faire la transition vers la micromobilité avec un vélo électrique ! Et quelle coïncidence, Norauto brade les prix de certains des modèles en ce moment.

Grâce à ces offres de vélos électriques chez Norauto, vous pouvez bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 400 euros pour les modèles les plus chers. Ne traînez pas trop d’ailleurs, cette phase de promotion a débuté le 11 mai et se termine le 21 juin. Précisons qu’elle ne concerne pas tout le catalogue Norauto mais une sélection de sept produits. Et dedans, on trouve surtout des VAE pour la ville et un VTT électrique qui s’est perdu parmi eux. Quels sont les meilleurs vélos électriques du lot ?

WAYSCRAL Everyway E200 24″ : un VAE urbain abordable

Actuellement à 849€ au lieu de 999€, ce vélo électrique représente une solution pas chère pour s’affranchir de la voiture ou des transports en communs. On retient surtout son autonomie impressionnante pour son prix. En effet, une seule charge peut vous faire parcourir jusqu’à 80km ! On apprécie également la présence de suspensions sur la fourche à l’avant pour rendre les trajets plus agréables.

WAYSCRAL Everyway E200 28″ : presque le même

Comme son nom l’indique, il s’agit du même vélo électrique à l’exception de ses pneus. Le prix et la réduction ne changent pas. Ces derniers ont un diamètre extérieur de 28 pouces au lieu de 24 pouces. Cette différence lui permet d’absorber un peu mieux les chocs. En échange il prend davantage de place et convient moins aux petites personnes.

VTT électrique WAYSCRAL Anyway E200 27,5″ : une déclinaison pour le tout terrain

Une escapade hors de l’asphalte est vite arrivée en VAE. Pour l’assurer sans soucis, le choix d’un VTT électrique est judicieux. Cette version « Anyway » reprend la batterie du E200 ainsi que ses suspensions et y ajoute des freins à disque mécaniques et une taille de pneu plus adaptée au tout terrain. En outre, elle intègre une transmission Shimano de 8 vitesses. Avec la promotion, son tarif passe de 1049€ à 899€. Difficile de trouver des VTT électriques dans cette gamme de prix.

WAYSCRAL Everyway E300 28” : une solution plus élaborée pour la ville

À 1499€, ce vélo s’adresse aux utilisateurs davantage exigeants et avec un budget moins serré. Notez que la promotion le fait tomber à 1249€. Ici le moteur quitte la roue arrière pour le pédalier. S’il affiche la même puissance, il délivre un couple supérieur à celui du E200. De quoi partir au quart de tour quand le feu passe au vert. En outre, il laisse les freins à patins pour des freins à disque mécaniques sur les deux roues. Question autonomie, ce VAE assure lui aussi 80km maximum avec une seule charge. Comme le E200, ce vélo électrique existe en version 24 et 28 pouces.

WAYSCRAL Everyway E450 : le VAE en promotion le plus avancée

Le meilleur pour la fin ! Ce vélo électrique propose la fiche technique la plus complète parmi tous les modèles en promotion. C’est sur celui-ci que vous pouvez profiter d’une réduction de 400€, son prix est à 1999€ au lieu de 2399€. Tout d’abord, on a le droit à un moteur BOSH dans le pédalier et d’une batterie de la même marque qui assure jusqu’à 80km d’autonomie. En outre, le E450 possède une transmission Shimano 9 vitesses et des freins à disque hydrauliques qui offrent un freinage progressif à souhait. Notez que le E450 existe en version T48 et T53. Ces appellations désignent la longueur du cadre en centimètres.