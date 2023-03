Acer lance son vélo électrique Ebii : peut-on faire confiance à la marque de PC ?

Acer, connu pour ses PC, ordinateurs portables et équipements informatiques, vient d’annoncer son premier vélo électrique nommé Ebii. On se demande bien ce qui motive la marque à entrer dans le monde de la mobilité.

Vous ne rêvez pas ! Après l’annonce de la moto électrique de Razer, c’est bien au tour de Acer de se lancer dans la mobilité électrique. La marque d’ordinateurs et accessoires informatiques a présenté sur son site internet un vélo électrique de ville : Ebii. « Intelligent » et « optimisé par l’IA », ce modèle offrent des performances surprenantes. Mais, le peu d’expérience de la marque dans le domaine nous laisse sceptiques.

Lors du CES 2023, Acer avait déjà présenté un modèle de vélo, mais d’appartement. Le eKinekt BD3 est un concept de vélo-bureau où pédaler permet de recharger son pc.

Ebii, un vélo électrique « optimisé par l’IA »

Quand on voit le vélo, la première chose qui nous vient en tête est de savoir comment Acer cherche à se démarquer ! La réponse tient dans la puissance de calcul du Ebii. En effet, le vélo électrique intègre une assistance intelligente « ebiiAssist », couplée avec une application « ebiiGO ». L’IA intégrée permet de s’adapter en fonction de votre style de conduite et de vos préférences. La marque annonce que le vélo apprend « au fil du temps pour une expérience plus personnalisée ».

Acer met également l’accent sur la sécurité de son vélo avec une détection des collisions imminentes (même principe que sur les voitures) et un verrouillage automatique lorsque vous vous éloignez du vélo. Enfin, à l’image d’un traceur GPS, le Ebii vous informe en cas de vol du vélo et peut suivre sa position avec une puce intégrée.

Des caractéristiques au niveau de la concurrence

Au-delà de sa technologie, le Ebii est aussi un vélo électrique pratique et performant. Avec un design épuré et un poids plume total de 16kg (batterie et garde-boues inclus), il apparait comme un modèle compétitif dans la gamme des vélos de ville.

Côté conceptions, le Ebii intègre des freins hydrauliques, un moteur situé dans le moyeu de la roue (250W de puissance et 40 Nm de couple), des pneus increvables ou encore des leds à l’avant, à l’arrière et sur le côté. La batterie innovante et breuvetée est amovible, permet d’atteindre 110 km d’autonomie et se recharge en seulement 2h30. Des performances de haute volée, en attendant le prix du vélo — pas encore communiqué.

La batterie du vélo peut se transformer en batterie externe pour votre ordinateur.

Avec son vélo électrique Ebii, Acer a réussi à déjouer nos préjugés négatifs. En effet, les caractéristiques et les nombreuses fonctionnalités intelligentes promises sont très prometteuses. La marque semble avoir une belle carte à jouer dans le domaine de la mobilité électrique. Même si aucun tarif ni date de sortie n’ont été annoncés, on est déjà emballé.