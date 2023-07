Le vélo avec ChatGPT intégré : argument marketing ou vraie utilité ?

Urtopia est la première marque à intégrer l’intelligence artificielle d’OpenAI à ses vélos. Derrière cet effet d’annonce, une question demeure : pourquoi faire ?

Après Mercedes qui intégrait ChatGPT à son assistant vocal, c’est au tour des vélos de s’équiper d’intelligence artificielle. Si l’on comprend assez bien l’utilité d’une IA sur les réseaux sociaux ou dans d’autres domaines, une question vient assez vite en tête lorsqu’il s’agit de l’intégrer à un vélo : pourquoi ?

Une IA utile sur un vélo ?

Comme pour la marque allemande d’automobile, l’IA vient équiper un assistant vocal. La vidéo ci-dessous montre comment vous pourriez l’utiliser… On ne va pas se mentir, la présentation fait plus gadget qu’autre chose.

Tout comme ChatGPT, vous pourrez lui demander les lieux touristiques à ne pas rater si vous allez à tel endroit ou obtenir des conseils pour vous améliorer dans votre pratique du vélo.

On ne doute pas que ce type d’usage saura trouver son public, mais en l’état l’intégration d’une IA à vélo ressemble plus à un argument marketing qu’à un véritable plus qui servira au quotidien.

Une énième fonctionnalité marketing ?

Vous l’aurez forcément constaté, mais beaucoup de marques intègrent l’intelligence artificielle à leurs produits : parfois pour le meilleur, parfois pour le pire… et parfois, on ne sait juste pas pourquoi.

Urtopia semble rentrer dans cette troisième catégorie où l’IA aurait été ajoutée simplement pour qu’on parle du produit.

Toutefois, gardons-nous bien d’enterrer le vélo tout de suite. Après tout, il ne possède pas encore de date de sortie ni de prix, il y a donc une chance pour que la marque y ajoute de nombreuses fonctionnalités et trouve une véritable utilité à ChatGPT dans les mois qui viennent.