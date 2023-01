[Coup de gueule] Quelle innovation manquait-il à l’appel dans le domaine des vélos électriques ? En cherchant bien, la réponse se trouve chez les modèles « cargo » : aucun n’est pliable et transportable. Plutôt logique vu leur poids et leur taille. Mais, la marque allemande Avnson n’est pas de cet avis et a conçu le premier vélo cargo électrique pliant, le « Urbanox Electric » ! Une question : Pourquoi ?

C’est l’annonce de la semaine : la marque hambourgeoise Avnson a breveté un système de pliage innovant pour… vélo cargo électrique. Avec, le concept de biporteur « Urbanox Electric » se replie sur lui-même et divise sa taille par deux, passant d’une longueur de 2,3 m à moins de 1,5 m. Ce système, bien qu’ingénieux — il faut le reconnaitre –, interroge sur son réel intérêt. Est-il vraiment utile de rendre un vélo cargo électrique pliable ?

La difficile intégration d’un système pliant utile sur un vélo cargo électrique

Avec l’essor des vélos électriques et une multimodalité croissante, le vélo cargo ne pouvait pas échapper à sa version pliante. Pourtant, plusieurs interrogations viennent alimenter notre scepticisme vis-à-vis de cette innovation, notamment pour les modèles biporteurs : lourds, imposants et peu pratiques à transporter, ils semblent aux antipodes des moyens de transport polyvalents à emmener partout. Les rendre pliants ne devrait pas changer la donne pour autant, et ce, pour plusieurs raisons.

Rappelons d’abord que le Urbanox Electric d’Avnson pèse la bagatelle de 28 kg, ce qui limite fortement sa transportabilité. Rien que pousser le vélo plié dans les transports sans verser une seule goutte de sueur relève de l’exploit, pour peu qu’il y ait des escaliers à monter. On se demande d’ailleurs comment la marque a réussi à soulever son vélo pour l’accrocher dans le tram — voir photo ci-dessous.

Quel est le secret pour soulever et accrocher ce vélo de 28kg ? Mystère.

Sur le même sujet, retrouvez les marques de vélos cargo électriques qui proposent des modèles viables et intéressants, donc non pliable.

En plus du poids, on s’interroge sur la solidité des biporteurs pliables. Qui dit pliable, dit encoche flexible au centre du vélo. Quid de sa rigidité lors du transport de charges lourdes ? Rappelons que l’intérêt premier d’un biporteur est de pouvoir supporter plus de 150 kg. Pas sûr que cette encoche le permette.

Enfin, le système de pliage proposé par Avnson semble optimal pour la transportabilité d’un biporteur électrique, en rabattant l’arrière du vélo vers l’avant. Mais, il questionne sur sa facilité de mise en place. Combien de temps pour le pliage ? Combien pèse l’arrière à rabattre ? Est-ce pratique à déplacer ? On se demande finalement si l’utilisation n’est pas uniquement destinée à rentrer dans votre voiture — avec les sièges arrière rabattus évidemment !

Our cargo bike also fits in a small car when folded. pic.twitter.com/JLqs9TzCGQ — avnson (@avnson_mobility) January 4, 2023 Le « Urbanox Electric » rentre dans une Fiat 500, si tant est que la plage arrière soit rabattue. Adieu les enfants !

Le biporteur électrique pliable n’est pas près de voir le jour, à moins que…

Face à ses constats, difficile de défendre le concept de vélo cargo pliable, et on se demande même à qui ce type de véhicule s’adresse. À en croire la toile sur internet, le biporteur serait le parfait remplaçant de la voiture en milieu urbain, un marché qui ne met pas l’accent sur la praticité. Alors, pourquoi plier un vélo qui, par principe, n’est pas fait pour être transporté ?

Finalement, pour qu’un biporteur électrique pliant ait un réel intérêt, il faudrait qu’il soit léger, solide et compact lorsque qu’il est plié, tout en gardant son côté de « digne remplaçant de la voiture en milieu urbain » (transport de plusieurs personnes, de charges lourdes…). Un modèle qui n’est donc pas prêt de voir le jour, pas plus qu’une voiture électrique pliante ! À moins que (Lakota foldable car)…