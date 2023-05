Top 10 véhicules étonnants et insolites vendus sur Alibaba

Si se déplacer à pied vous semble ennuyeux, le choix en termes de moyens de transport est très vaste. Évidemment, il y a la voiture, le métro, le bus, le train ou l’avion mais aussi le vélo, le skateboard ou encore la trottinette. Mais pour Alibaba, ces solutions de mobilité sont largement démodées.

Le site d’e-commerce spécialisé dans la vente d’objets à petits prix ne cesse d’étonner… ou d’être ridicule ! Dans les travers de sa plateforme, il est possible d’acquérir des véhicules pour le moins étonnant. Qu’ils nous permettent de glisser, rouler ou voler, ces moyens de transports sortent clairement de l’ordinaire. Pour vous, nous avons compilé les dix véhicules les plus atypiques qu’il est possible de commander sur Alibaba !

Un hélicoptère électrique personnel, ça vous dit ?

Oui, oui, un hélicoptère. Bon, en réalité, cet appareil n’est pas doté d’un système central à hélice et peut être apparenté à un appareil équipé de plusieurs rotors, à l’image des drones. Contrairement à ces derniers, vous aurez la possibilité de le piloter de l’intérieur et donc de vous mouvoir grâce à cet appareil volant. Voilà pourquoi nous n’hésitons pas à dire qu’il s’agit d’un hélicoptère.

Afin de voler, cet hélicoptère électrique est doté de quatre rotors, contre deux pour les hélicoptères classiques.

Rentrons dans les détails. Le véhicule pèse environ 110 kilogrammes et il peut porter une personne pesant jusqu’à 100 kilogrammes. Cet hélicoptère est électrique et fonctionne à l’aide d’une batterie 24S permettant un temps de vol d’une trentaine de minutes. Sa vitesse de pointe est d’environ 35 km/h. En la conjuguant avec l’autonomie assez courte, cet hélicoptère ne vous permettra que peu souvent d’aller d’un point A vers un point B. Surtout si votre point d’arrivée se situe à plus de 15km de votre point de départ et qu’il ne possède pas de prise pour recharger votre appareil.

Contrairement à la majorité des produits qu’il est possible de trouver sur Alibaba, celui-ci ne va pas vous coûter que quelques euros. Il est commercialisé pour la modique somme de 74 265 euros et vous sera livré à domicile moyennant 569 euros supplémentaires. Même si cela semble vachement cool de « jouer » avec cet hélicoptère, son ratio prix/utilisation atteint des sommets…

Une moto électrique… à quatre roues ?!

Le concept d’une moto, techniquement, c’est d’avoir un véhicule motorisé à deux roues. Certains innovent et proposent des motos à trois roues qu’on appelle trikes. Mais Alibaba va encore plus loin en commercialisant une moto à quatre roues. Un quad me direz-vous. Non, pas du tout. Il s’agit bien d’une moto. En tout cas, ça en a clairement la forme !

Un, deux, trois quatre… Ah oui, il y a bien quatre roues sur cette moto !

D’une taille assez petite comme nous pouvons le voir sur l’image, l’engin électrique pèse 130 kilogrammes à vide. Son moteur est d’une puissance de 1 500 W et fonctionne grâce à une batterie 60V et 20Ah. Cela correspond à une puissance de 1,2 kWh qu’atteignent des vélos électriques haut de gamme sans aucun problème. Ce moteur permet à la moto d’atteindre une vitesse de pointe de 80 km/h, presque 2 fois plus qu’un scooter non bridé.

Alors pourquoi quatre roues ? Honnêtement, hormis pour sa stabilité et pour lui donner une allure différente de ses concurrents, rien n’explique cette particularité. Si vous souhaitez vous procurer ce véhicule, il vous faudra débourser 1 105 euros, un prix fort raisonnable pour une moto. Néanmoins, o ne peut que vous conseiller de vous tourner vers un vélo électrique.

Un bateau électrique pour une virée dominicale sur les flots

A Toulouse, il y a les caboteurs sur la Garonne. A Lyon, il est possible d’en faire sur le lac du parc de la tête d’or. Et pour tous les autres, vous avez Alibaba ! La marketplace vous propose d’acquérir un bateau électrique comprenant de 2 à 10 places pour un peu plus d’un millier d’euros. Nous allons nous focaliser sur le modèle à cinq places qui peut convenir pour une famille.

Un petit bateau coloré pour voguer sur les flots.

Ce véhicule nautique est fourni avec une paire de batterie LiFePO2 de 12V et de 100Ah, mais il est tout à fait possible d’utiliser ses propres batteries afin d’augmenter l’autonomie du bateau. Le bateau est livré avec un moteur de 500 W, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse d’environ 5,5 nœuds, soit 10 km/h. Il est important de noter que tout est vendu en kit et qu’il vous faudra tout monter, du moteur à la batterie, en passant par le taud de soleil, la fameuse protection anti-Soleil sur les bateaux.

Pour ce qui est du prix, le bateau en lui-même coûte entre 944 et 1 020 euros en fonction du nombre de places. La livraison, elle, vous coûtera environ 2 000 euros du fait de la taille de l’engin et de la longue expédition qu’il aura à faire.

Une camionnette électrique fonctionnant grâce à l’énergie solaire

Voici un véhicule qui fera plaisir à tous nos artisans lecteurs ! Ou pas… Dans la liste des véhicules insolites, voici la camionnette électrique d’Alibaba. Vous avez besoin de transporter beaucoup de matériel d’un point A à un point B sur des distances relativement courtes, peut-être que ce petit camion peut vous intéresser. Si vous êtes attachés à l’écologie, ce véhicule pourrait bien être votre petit chouchou puisqu’il fonctionne grâce à l’énergie solaire.

Une multitude de panneaux solaires viendront alimenter la batterie de cette camionnette électrique.

Pour faire fonctionner le moteur d’une puissance de 1 000 watts, le véhicule est doté d’une batterie 48V 30Ah. Cette dernière est rechargée grâce aux 11 panneaux solaires de la camionnette d’une puissance de 250 watts chacun, pour un total de 2 750 W. Assez ironiquement, avec une telle puissance de recharge, des piles AA suffiraient pour faire fonctionner le moteur, mais c’est évidemment au niveau de l’autonomie que cela pêche.

En réalité, le véhicule ne fonctionne pas en continu. Il vous faudra déplier les panneaux solaires pour permettre à la batterie d’être rechargée. Ensuite, il faudra les replacer afin de reformer le conteneur de la camionnette. Cela vous permettra de bénéficier d’une autonomie de 100 km. Pour aller aussi loin, il vous faudra plus de trois heures puisque la vitesse maximale de ce bolide est de 30 km/h, limitée par ses trois roues en forme de galette. Afin d’être l’heureux propriétaire de cette camionnette, il vous faudra débourser un peu moins de 2 000 euros.

Une bétonnière mobile histoire de finaliser vos constructions

Si vous nous demandiez de l’insolite, vous allez être servi. Imaginons que vous ayez besoin de béton pour vos constructions, mais que les bétonnières ne vous conviennent pas. Pourquoi pas opter pour une autobétonnière ! Alibaba vous propose une bétonnière mobile électrique, rien que ça, histoire d’agrandir la flotte de votre entreprise de BTP, si vous en avez une, et de manière écologique. Au lieu de libérer toute sa fumée dans l’air, la seule chose que laissera ce camion derrière lui sera du béton sec.

Si ça, ce n’est pas une bétonnière mobile, c’est qu’on ne s’y connaît pas !

Avec un poids de 12,8 tonnes, cette bétonnière mobile pourra avancer grâce à un moteur électrique de 250 kW en moyenne et une puissance maximale de 360 kW, si nécessaire. Cela correspond à un véhicule de 483 chevaux. Si habituellement, des voitures de sports peuvent avoir cette puissance, elles sont généralement moins lourdes que cette autobétonnière. Pour faire fonctionner ce moteur : une batterie LiFePO4 de 350 kWh, une belle bête.

Niveau béton, le camion dispose d’un malaxeur d’une contenance de 12 mètres cubes, soit 12 millions de litres. Bien suffisant pour une journée de travail bien remplie. Niveau prix, ça pique puisque vous devrez débourser 94 000 euros pour acquérir ce magnifique engin.

Un tandem électrique pour des balades endiablées à trois

Nous sommes allés trop loin dans l’insolite avec les derniers véhicules, remettons les pieds sur terre avec une petite balade à vélo. Mais attention ! Vous n’allez pas avoir un vélo par personne, cela serait trop facile. Non, vous allez pouvoir faire du vélo tous ensemble sur le même véhicule. N’est-ce pas formidable ? Alibaba vous propose un tandem électrique pour vos ballades du dimanche. Par contre, vous allez devoir être trois pour faire fonctionner ce bijou.

Oh, c’est mignon, il y a même une toile pour vous protéger du soleil.

Heureusement, vous serez guidé par une poussée électrique fournie grâce au moteur de 350 W situé à l’avant du vélo. Pas de prise pour charger la batterie puisque c’est à la force de vos jambes musclées que vous pourrez la recharger. Et il vous en faudra de la force pour faire avancer ce tandem qui pèse près de 27 kilogrammes. Ses roues sont d’un diamètre de 24 pouces, plutôt petit donc. Les selles sont réglables pour les plus grands d’entre vous.

Pour acquérir ce tandem, il vous faudra débourser la somme de 520 euros. Une somme assez convenable, même s’il est plus intéressant, une nouvelle fois, d’acquérir un vélo électrique qu’il est possible de piloter seul.

Une nacelle élévatrice pour porter vos charges utiles

Ca manquait d’insolite, vous ne trouvez pas. Après la bétonnière mobile, que diriez-vous d’une nacelle pour transporter toutes vos charges utiles ou pour vous élever dans les airs afin de peindre une façade très haute ? C’est ce que nous propose Alibaba avec cette nacelle élévatrice électrique.

Sa couleur bleue en fera jalouser plus d’un.

Cette nacelle élévatrice va pouvoir vous soulever à près de dix mètres de hauteur pour sa version de base. D’autres modèles vous permettront d’atteindre 12, 14, 16, voire 18 mètres de haut : pratique pour atteindre des sommets. Pour y parvenir, c’est un moteur de 4 000 watts qui permet le fonctionnement des différentes pompes hydrauliques et des vérins de l’appareil. Il peut porter une charge utile allant jusqu’à 200 kilogrammes. Au niveau du voltage, on atteint en moyenne 220 V, et cela peut atteindre 380 V en fonction des utilisations de la nacelle.

À noter qu’il est possible de piloter l’appareil afin de le déplacer aux endroits qui vous conviennent, à une vitesse raisonnablement lente. Pour ce qui est du prix, un peu plus de 6 100 euros sont attendus pour devenir l’heureux propriétaire de cette nacelle élévatrice électrique.

C’est l’heure de partir à la guerre avec votre mini-tank

Oui, vous avez bien lu, nous parlons bien là d’un tank, le char d’assaut blindé utilisé dans l’armée et qui envoie des obus destructeurs à volonté. Bon, rassurez-vous, il s’agit là d’un modèle miniature qu’il n’est pas possible d’armer. Il s’agit simplement d’un char militaire électrique qui peut être utilisé pour des reconstitutions ou pour « s’amuser » dans son jardin à refaire la seconde guerre mondiale.

Prêt à partir à la guerre avec son mini tank électrique ?

Afin de rouler, ce mini char est doté d’un moteur de 1 000 W alimenté par une batterie de 12V et 20 Ah. Autant vous dire que ce véhicule n’est clairement pas une machine de guerre. Sa vitesse de pointe est de 4 km/h, ce qui veut dire que vous irez aussi vite à pied qu’en utilisant ce tank électrique. Le canon est en réalité un cylindre PVC de 3 pouces qui est juste là pour l’esthétisme. C’est exactement la même matière qui est utilisée pour le revêtement du mini tank.

Pour acquérir ce char d’assaut électrique version miniature, il vous faudra débourser près de 2 000 dollars. Une somme conséquente pour un véhicule qui ne vous servira concrètement qu’à jouer à la guerre avec vos enfants.

Convertir sa planche de paddle en surf électrique

L’une des activités nautiques à la mode ces derniers temps est le paddle. Il s’agit d’une planche gonflable qui vous permet de vous placer en position debout sur une étendue d’eau calme. À l’aide d’une rame, il vous sera possible d’avancer et de vous déplacer un peu partout. Si vous avez à disposition une planche de paddle, sachez que vous pouvez faire du surf avec, grâce à un kit proposé par Alibaba. Il vous permettra de transformer votre planche en surf électrique et de rider la vague comme un pro.

C’est Brice de Nice qui va être jaloux de ce nouveau kit !

Bien entendu, qui dit kit, dit installation à réaliser soi-même. Il vous faudra prendre la batterie fournie d’une puissance maximale de 250 watts que vous devrez attacher autour de la planche à l’aide d’une dragonne. Ensuite, il faudra relier cette batterie avec un câble à une hélice qui sera raccordé à l’aileron central situé à l’arrière du paddle. Voilà tout ! À l’aide d’une petite télécommande, vous pourrez ensuite actionner le système qui démarrera automatiquement.

En comparaison, des planches de surf électriques glissent à plus de 50 km/h. Avec ce modèle, il ne faudra pas s’attendre à une telle vitesse, mais plus à du 25 km/h. Plutôt correct, pour des surfeurs débutants ou intermédiaires. Certes ce kit n’a pas les capacités d’un surf électrique, mais elle n’en a pas non plus le prix. Là où une planche électrique de surf coûte aux alentours de 10 000 euros, ce kit vous coûtera moins de 300 euros.

Se déplacer en ville grâce à un véhicule disposant d’une seule roue

Le dernier mais pas des moindres, nous allons vous présenter un nouveau véhicule personnel. Il s’agit là d’un monoroue électrique. Le monocycle fait partie des moyens de transport parfois utilisés en ville pour se déplacer rapidement et sans encombre. Plus fort encore : il est possible de porter son moyen de locomotion. Découvrons ensemble le dorkmobile.

Une seule roue mais un guidon et une selle pour la stabilité.

Ce véhicule très particulier diffère des monoroues classiques et ressemble en réalité plus à une trottinette électrique. L’utilisateur peut se reposer sur une selle et un guidon afin de piloter son véhicule en toute sécurité. Le monoroue fonctionne grâce à une batterie de 264 Wh lui conférant une autonomie de 25 kilomètres, pratique pour les trajets du quotidien. Sa vitesse de pointe est de 30 km/h, sensiblement la même que celle d’un vélo ou d’une trottinette électrique.

Avec la livraison incluse, ce produit coûte 945 euros. En réalité, c’est le prix d’un vélo électrique bas de gamme ou bien d’une trottinette électrique de milieu de gamme. Nous vous conseillons clairement de vous rabattre sur ces deux véhicules plutôt que de vous précipiter sur le dorkmobile.