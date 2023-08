Qui vend le plus de voitures électriques après la Chine et les États-Unis ?

Sans aucune surprise, la Chine reste le pays où le plus grand nombre de véhicules électriques sont vendus. Malgré tout, elle devrait s’adjuger une nouvelle première place en devenant en 2023, le plus grand exportateur de voitures électriques dans le monde.

L’an dernier, près de 7,66 millions de véhicules électriques ont été venus dans le monde. L’Empire du Milieu s’approprie près de deux tiers du marché, avec plus de 5 millions d’unités vendues, loin devant l’Union européenne, et les États-Unis. D’ici 2030, les voitures électriques devraient représenter 50 % du marché automobile, et la Chine semble bien avoir pris de l’avance.

Rang Pays Véhicules vendus en 2022 1 Chine 5,033 millions 2 États-Unis 733 346 3 Allemagne 470 559 4 Royaume-Uni 267 203 5 France 219 755 6 Norvège 138 292 7 Canada 97 133 8 Suède 94 984 9 Pays-Bas 73 394 10 Italie 49 536 La Chine se démarque nettement de ses concurrents.

L’exemple Tesla pour comprendre la domination chinoise sur le marché

La domination chinoise sur le marché du véhicule électrique peut être mise en relief avec l’exemple d’une des entreprises les plus présentes sur le marché : Tesla. L’entreprise fondée et dirigée par Elon Musk exporte de nombreux véhicules électriques de la Chine, pays où ils sont généralement construits, vers l’Europe.

Même si Tesla possède une usine du côté de Berlin, 52 % des véhicules électriques de Tesla immatriculées en Europe correspondaient à des véhicules fabriqués en Chine. Le constructeur américain a été le plus grand importateur de voitures électriques chinoises l’an dernier, devant Dacia, MG et Polestar.

Pour acquérir une Tesla neuve, il vous faudra débourser entre 38 000 et 55 000 euros.

En trois ans seulement, la part de marché de ce type de voitures est passée de 0,5 % à 14,7 %. Concrètement, plus d’une voiture sur dix dans le monde fonctionne grâce à l’électricité. La principale raison de cette croissance s’explique par la résilience de la Chine dans ce secteur.

Les technologies proposées dans le pays asiatique se rapprochent grandement de celles proposées par les pays occidentaux, et les constructeurs automobiles du secteur n’hésitent pas à délocaliser vers l’Empire du Milieu.

La Chine devrait continuer à dominer le secteur des véhicules électriques

Au mois de mars dernier, la Chine a réussi à vendre 653 000 véhicules, ce qui représente une augmentation de 34,8 % sur un an, et de 24,4 % par rapport à février 2023. A ce rythme, la Chine pourrait vendre entre 7 et 8 millions de véhicules cette année, soit 50 % de plus qu’en 2022.

Pour arriver à de tels résultats, le gouvernement chinois représente à la fois l’offre et la demande. Il n’a pas hésité à subventionner les constructeurs automobiles, à leur proposer des allègements fiscaux, à signer des contrats d’approvisionnements avec des entités publiques : histoire de booster les ventes. Entre 2009 et 2022, près de 27 milliards d’euros ont été alloués aux fabricants pour les aider dans leurs démarches.

Une autre raison fait de la Chine le top 1 du secteur des véhicules électriques : elle domine le marché des batteries. En effet, les véhicules électriques fonctionnent à l’aide de batteries composées de cellules, représentant jusqu’à 40 % du coût d’une voiture. Le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse sont les principaux composants d’une batterie. Pour chacun de ces métaux, la Chine se place au pire dans le top 10 des producteurs. En contrôlant le minage et le raffinage de ces matériaux en grande quantité, elle se donne indéniablement une longueur d’avance sur ses concurrents.

Une carrière de terres rares en Chine

Et les autres pays alors ? N’ont-ils pas leur mot à dire ?

Il est indéniable que la Chine reste le pays numéro 1 des véhicules électriques. Toutefois, les pays occidentaux ne baissent pas les bras, mais font face à des difficultés. Aux États-Unis, le plus grand rival de la Chine, du moins, au niveau technologique, les véhicules électriques s’entassent, malgré les crédits d’impôts et la baisse des prix des constructeurs pour attirer de nouveaux clients.

Au sein de l’Union Européenne, les États membres souhaitent faire en sorte que l’ensemble du parcage automobile européenne soit composé uniquement de véhicules électriques d’ici 2050 et cela passerait par l’interdiction de la vente de voitures thermiques d’ici la fin de l’année 2035.

Malgré tout, l’Europe doit arriver à ne plus dépendre économiquement de la Chine… Et cette dernière peut dormir sur ses deux oreilles pendant de longues années, car elle devrait rester leader du secteur au moins jusqu’à la fin de la décennie.