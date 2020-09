Iqui est une petite merveille technologique qui devrait attirer l’attention. La marque Vecnos (du groupe Ricoh) a lancé une caméra 360 degrés qui ne fait la taille que d’un gros stylo. On fait les présentations.

Si vous rêvez d’avoir une petite caméra espion pour jouer à James Bond, ce modèle devrait clairement attirer votre attention pour ses capacités et sa relative discrétion. Pourtant, ce n’est pas là son marché…

Une caméra pour les réseaux sociaux

On le sait, la situation sanitaire a mis un stop au moins temporaire à notre passion pour les voyages. Cependant, comme le prouve aussi Go Pro qui vient de dévoiler un nouveau modèle, les concepteurs de caméras portables pensent que cela ne met pas un coup d’arrêt à leurs ambitions. C’est le cas de Vecnos qui vient de présenter sa nouvelle caméra à 360 degrés baptisée Iqui.

Iqui : une caméra à 360 degrés pensé réseaux sociaux

Ricoh et Vecnos ont donc dévoilé IQUI, un appareil qui fait la taille d’un stylo ou d’une lampe torche, décrite par le CEO de l’entreprise comme : le « premier appareil 360 degrés à atteindre ce niveau de compacité, tout en maintenant un haut niveau de qualité visuelle et une excellente ergonomie ». A quoi faut-il s’attendre ? Le monde du cinéma ou même du documentaire ne devrait pas y avoir recours pour l’instant. C’est davantage un modèle pensé pour des contenus destinés aux réseaux sociaux. On apprécie d’ailleurs son style plutôt raffiné et élégant, mais aussi sa simplicité d’un point de vue la prise en main. On imagine que les créateurs pourraient vite s’en saisir.

Iqui présente une belle fiche technique

Plus concrètement, la caméra 360° IQUI capture vos images au format MP4, un type de format qui permet le partage de façon très facile. Vous pouvez ensuite les envoyer sur votre smartphone via l’application IQUISPIN (Android et IOS). Cette dernière permet d’appliquer des filtres, des effets, de faire pivoter le point de vue ou encore d’ajouter un spin ou de zoomer.

Vendue au prix de 329 euros

L’application est encore en phase finale de développement et de nouvelles fonctionnalités seront déployées à partir du 1er octobre. Il sera notamment possible de supprimer le filigrane. Vous pourrez en faire l’acquisition en France à la même date, via Amazon. Son prix est de 329 euros. De quoi en faire il est vrai, un gadget plutôt onéreux. Livré avec connecter USB, support, câble USB et étui souple, la caméra 360° IQUI sera disponible en couleur champagne-or. Un étui de protection venant avec des recharges intégrées sera disponible ultérieurement pour le prix de 89 euros.