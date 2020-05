La start-up japonaise Vecnos va lancer, cette année, une petite caméra à 360 degrés. Compacte et très légère, cette caméra à 4 lentilles est pensée avant tout pour prendre des selfies à 360 degrés.

L’arrivée des smartphones dotés d’une caméra frontale a permis de démocratiser les selfies. Cette pratique, désormais devenue banale chez les plus jeunes, devrait désormais prendre une nouvelle dimension avec des clichés à 360 degrés offrant une vision panoramique de l’utilisateur et de son environnement. Avec sa caméra en forme de stylo, Vecnos entend lancer une nouvelle mode, celle des selfies à 360 degrés. Explications et découverte de ce produit qui devrait sortir cette année.

Des selfies à 360 degrés avec cette caméra très compacte

Vecnos est une start-up japonaise créée grâce au financement de l’entreprise nippone Ricoh. Cette dernière n’est pas inconnue des amateurs de caméras à 360 degrés car il s’agit de l’une des pionnières dans le domaine et l’entreprise possède désormais un catalogue imposant. La jeune pousse, qui s’est établie à Kanagawa au Japon, compte lancer prochainement son premier produit, une caméra pensée avant tout pour prendre des selfies à 360 degrés. Il s’agirait de la première caméra photo et vidéo pensée exclusivement à cet effet.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo promotionnelle ci-dessus, la caméra à 360 degrés de Vecnos a effectivement été entièrement pensée pour les selfies. Très compacte et ultra légère, la caméra peut facilement être transportée dans une poche ou un sac à main. Elle se connecte automatiquement aux smartphones. Un bouton permet de prendre automatiquement un selfie en portant la caméra à bout de bras. Le cliché montrera l’utilisateur mais aussi l’ensemble de son environnement à 360 degrés.

La caméra Vecnos 360 compte réinventer le selfie

Concrètement, la caméra embarque 4 lentilles. 3 sont placées sur les côtés à 120 degrés et une quatrième se trouve sur le dessus. La poignée de la caméra Vecnos inclus deux boutons permettant de contrôler les fonctions et de prendre les clichés. Il est aussi possible de capturer des vidéos à 360 degrés. Une application permet de modifier les clichés avant de les publier sur les pages sociales.

La plupart des réseaux sociaux permettent désormais d’ajouter très facilement des photos à 360 degrés. Il est possible de faire défiler l’environnement avec son doigt ou sa souris ou bien encore en faisant tourner son smartphone. Les selfies à 360 degrés, à la différence de ceux pris par un smartphone, offrent une véritable nouvelle dimension aux photos en ne se centrant plus uniquement sur l’utilisateur. La caméra Vecnos est parfaite lors d’un voyage, d’une visite ou alors lors d’événements comme un anniversaire ou un mariage. Elle sera commercialisée cette année sans plus de précision sur la date. Pas d’informations sur son prix.

