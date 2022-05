Steam Deck : Valve corrige enfin l’un des plus gros défauts de la machine

Dans son effort régulier d’améliorer sensiblement son Steam Deck depuis sa sortie, Valve vient de sortir une mise à jour qui promet de rendre la machine bien plus silencieuse.

Le Steam Deck fut à sa sortie acclamée par la critique, mais avec des défauts inhérents à la première version d’un produit comme celui-ci, à la croisée de la console de jeux et du PC. Ces défaut sont à la fois lié à ses performances en jeu et son autonomie, mais aussi à l’expérience utilisateur, à l’instar de son écran, de loin la plus grande déception du produit. Mais Valve s’est engagé depuis la sortie à améliorer sensiblement le Steam Deck via des mises à jour régulières de SteamOS, son système d’exploitation maison. Et la dernière en date pourrait bien corriger l’un des gros défauts de la machine : son bruit.

Accrochez vos ceintures, l’avion va bientôt décoller

Une mise à jour pour un Steam Deck plus silencieux

C’était l’un de gros défauts décelés à la sortie de la machine : les ventilateurs du Steam Deck font énormément de bruit en plein jeu, ce qui obligeait bien souvent les joueurs à utiliser un casque et pouvait notamment décourager une utilisation nomade dans les lieux publics comme les transports.

Dans la mise à jour SteamOS 3.2, Valve annonce avoir travaillé d’arrache-pied sur l’amélioration du ventilateur. Il s’agit bien évidemment d’une mise à jour logicielle qui change ainsi la courbe de ventilation selon la température de la machine. Concrètement « Le ventilateur est donc globalement plus intelligent, plus réactif aux événements qui se produisent sur et dans Steam Deck, et plus silencieux, notamment dans les situations de faible utilisation. » Car il faut savoir que ce bruit se faisait entendre, y compris sur des jeux peu gourmands ou même dans les menus. Il fallait donc remédier à ce souci et il semblerait que Valve ait réussi son coup si l’on en croit les premiers tests.

Valve's new Steam Deck update seems to make a BIG difference in fan noise. I tried to capture it on video with Vampire Survivors. The first part of the video uses the old fan settings. Second part uses the updated ones. (sorry for the terrible cinematography) pic.twitter.com/SxIsHMgrg0 — Jay Peters (@jaypeters) May 27, 2022

Jay Peters, journaliste chez The Verge, a ainsi pu tester la véracité des promesses de Valve sur cette mise à jour. Dans une vidéo postée sur Twitter (ci-dessus), il fait ainsi la comparaison entre le réglage d’usine et le nouveau. Et il faut admettre que la différence est flagrante, le Steam Deack ne semble plus être la soufflerie qu’il était à sa sortie.

Valve veut apaiser les critiques

Il faut dire que l’affaire du ventilateur commençait à prendre des proportions imprévues par Valve. Certains utilisateurs du site reddit ont décidé de prendre les choses en main il y a un mois en appliquant un ruban adhésif à l’intérieur de la machine pour étouffer le sifflement. Dans leur soif d’améliorer constamment la machine de leur propre chef, certains membres de la communauté reddit Steam Deck ont découvert que la machine pouvait être livrée avec un ventilateur silencieux de la marque Delta, et un autre bien plus bruyant de la marque Huaying. Évidemment, aucun moyen de savoir sur lequel vous allez tomber avant l’achat.

We're aware of the noise issue, and we're trying to source the ones without the noise, but it will depend on what's available to us. — iFixit (@iFixit) April 18, 2022

Le site iFixit, qui fournit depuis peu des kits de réparation pour le Steam Deck, s’est mis en tête de sourcer ces ventilateurs plus silencieux pour permettre aux utilisateurs de faire le remplacement eux-mêmes. Cette affaire rappelle grandement les soucis de coil whine qui ont frappé de nombreuses PS5 à leur lancement, alors même que toute une frange de joueurs n’a pas eu à se plaindre. C’est bien là tout le risque d’être early adopter ! Mais dans le cas du Steam Deck, c’est un défaut de moins à imputer à la machine.