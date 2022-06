Un brevet déposé par Valve révèle un nouveau casque VR autonome

Un brevet de Valve publié le 16 juin 2022 montre des plans qui pourraient bien être ceux du casque de réalité virtuelle autonome avec le nom de code « Deckard ».

Le Steam Deck 2 n’est pas tout seul dans les tuyaux de Valve. Cela fait déjà quelques mois que l’on entend des rumeurs au sujet du prochain casque VR de la firme. Le 28 septembre 2021, le Youtubeur SadlyItsBradley annonçait avoir découvert son nom de code dans les fichiers du logiciel SteamVR. En outre, il affirmait que le Valve « Deckard » serait un casque autonome comme l’Oculus Quest 2. C’est-à-dire qu’il ne demandera pas de connexion à un ordinateur pour fonctionner.

Les contours du casque VR Valve Deckard commencent à se dessiner ?

La firme a déposé le brevet à l’office américain des brevets le 15 décembre 2021. Six mois plus tard, ce dernier est désormais accessible au public. On y trouve des plans qui représentent un casque de réalité virtuelle sous tous les angles. Si le brevet se concentre principalement sur le maintien du casque une fois sur la tête de l’utilisateur en détaillant le mécanisme pour serrer la sangle, les dernières pages sont intéressantes.

En effet, le boîtier placé à l’arrière du casque pourrait contenir des composants comme une batterie, une antenne, un processeur et des circuits imprimés. Ce qui correspond au méli-mélo nécessaire pour qu’un casque de réalité virtuelle puisse fonctionner tout seul. D’ailleurs, la page 39 du brevet aborde la possibilité d’un ou plusieurs fils reliant le boîtier arrière à la face avant du casque.

Véritable enquêteur sur cette affaire, le Youtubeur Brad Lynch n’a pas manqué ce brevet. Il a fait remarqué que la face avant du casque est assez large, ce qui veut peut être dire qu’il bénéficiera d’un champ de vision plus important que le Valve Index. Depuis septembre 2021, il a publié deux autres vidéos. Dans celle datant du 15 juin 2022, il explique avoir déniché des outils de développement dédié au casque Deckart dans la beta de SteamVR. Ce qui laisse supposer que Valve a bien avancé sur la conception de ce casque.

Seemingly Wider Facial interface (larger FoV?) pic.twitter.com/lQd6w15BGe — Brad Lynch (@SadlyItsBradley) June 16, 2022

Un casque Valve plus accessible ?

Tout d’abord, prêchons la prudence vis-à-vis de ce brevet. Rien n’indique qu’il s’agit bien du Valve Deckard. Néanmoins, il semble que la firme travaille bel et bien sur un casque VR autonome, peu importe son nom de code. Pas étonnant compte tenu du succès de l’Oculus Quest 2 et l’arrivée prochaine du Quest 3. Apparemment, la contrainte du PC en moins plaît beaucoup au public. Le futur casque de Valve va-t-il adopter la même gamme de prix que les casques Quest ? Question intéressante ! Une telle démarche relèverait du virage à 90 degrés par rapport au positionnement premium du Valve Index.