Et si nous étions en pleine transition de la croissance vers l’optimisation ? Et si l’on créait plus de valeur en produisant moins ? L’iPhone reconditionné semble être un nouveau pas vers cette forme d’efficience. En effet, le réemploi d’objets remis à neuf prend son essor sur un marché qui se développe dans ce sens. Car la véritable valeur d’un bien réside dans son utilisation, davantage que dans son prix. Un usage intensif de longue durée est donc résolument ce qu’il y a de plus souhaitable pour rentabiliser un objet. Bonne nouvelle : les smartphones, et à plus forte raison ceux d’Apple, sont d’une qualité telle que l’on peut largement prolonger leur durée de vie en trois coups de tournevis ! À condition, certes, de s’y connaître (n’est pas Dr Stone qui veut)… Justement, nous connaissons une adresse d’experts : Back Market !

Apple produit ; Back Market rafraîchit

Certains considèrent Steve Jobs comme un artiste. Il est vrai que le sens du design de la marque Apple emprunte à l’élégance des compositions de maîtres. À ce titre, Back Market est plutôt à l’image d’un restaurateur, qui retape les chefs-d’œuvre dans son atelier. Ne dit-on pas que l’art est intemporel ? Ainsi, en France, depuis 2014, cette entreprise spécialisée dans les produits reconditionnés s’inscrit dans le prolongement logique de la Silicon Valley. Plus de 200 usines et ateliers de professionnels certifiés sont implantés sur le territoire français. Back Market est ainsi devenu une référence dans la distribution à moindre coût de produits électroniques high tech (smartphones, ordinateurs, petit et gros électroménager, etc.).

Les avantages d’un iPhone reconditionné VS iPhone neuf

Laissons momentanément l’écologie de côté, et revêtons uniquement la casquette du consommateur. Voici donc ce que vaut un iPhone reconditionné :

30 % à 70 % moins cher que dans une boutique classique ;

que dans une boutique classique ; facile à obtenir : l ‘interface du site est claire et le paiement PayPal en plusieurs fois est disponible ;

est disponible ; le produit répond à une norme de qualité : il est scrupuleusement nettoyé, testé, vérifié par du personnel qualifié et compétent (les différents niveaux de remise à neuf (grades) sont précisés : stallone, état correct, bon état, très bon état, comme neuf ;

: il est scrupuleusement nettoyé, testé, vérifié par du personnel qualifié et compétent (les différents niveaux de remise à neuf (grades) sont précisés : stallone, état correct, bon état, très bon état, comme neuf ; il est garanti au moins un an par Back Market, qui laisse à ses clients 30 jours de rétractation sans motif.

Passons maintenant du côté des iPhones neufs, pour lesquels nous ne voyons que deux stricts avantages concernant le client :

un accès aux dernières générations dès leur sortie ;

dès leur sortie ; des stocks moins limités.

iPhone neuf et iPhone reconditionné, mieux qu’une compétition : une collaboration

La team “iPhone neuf” est également la bienvenue chez Back Market, qui reprend les anciens téléphones (et autres ordinateurs, etc.). En effet, les fans d’Apple peuvent contribuer à renouveler les stocks tout en touchant une compensation à hauteur de la marque et de l’état de leur appareil. Si vous possédez un iPhone 12 Pro Max fonctionnel, 512 Go, débloqué tout opérateur, avec une coque et un écran sans rayure, vous recevrez 900€. Et si vous envoyez le même smartphone en bien moins bon état, vous récupérerez un minimum de 150 €. Quoi qu’il en soit, ce matériel sera entre de bonnes mains. C’est donc gagnant-gagnant entre les deux types de consommateurs. Mais il y a mieux, et plus important encore…

L’impact écologique des iPhones reconditionnés

On vous avait averti qu’on gardait la cerise environnementale pour la fin ! Disons-le franchement : un smartphone n’est véritablement smart que dans les mains d’un “smart user”. Et quoi de plus “smart” que d’augmenter les avantages en diminuant les coûts ? Or, la ligne “impact environnemental” figure toujours sur la facture du high tech. Back Market, en tout cas, nous fait rester attentifs à ce coût collectif. Le site nous apprend la proportion de déchets que représente chaque appareil, au gramme près. À ce propos, depuis sa création, l’entreprise a évité la production de 1 700 tonnes de détritus électroniques et la consommation de 72 M de tonnes de matières premières. Qui ne serait pas tenté de faire gonfler ce chiffre ?

Quelle conduite adopter ?

On l’a vu, la valeur des iPhones reconditionnés rattrape facilement celle des iPhones neufs, notamment pour leur rapport qualité/prix exceptionnel. Toutefois, il est hautement souhaitable que les uns n’aillent pas sans les autres. Ainsi, pour tout nouvel investissement dans un smartphone, un ordinateur, une console ou une machine à laver, faites un petit tour sur des sites tels que Back Market. Si votre modèle idéal ne s’y trouve pas, choisissez du neuf. Cependant, n’oubliez pas de faire des économies en revendant votre ancien matériel à des professionnels ! Ce serait dommage de passer à côté de ce chaînon, lequel a encore trop tendance à manquer par ailleurs.