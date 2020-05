La trilogie Vader Immortal va débarquer sur PlayStation VR cet été

Vader Immortal, l’excellente trilogie portant sur le personnage de Dark Vador, sera disponible cet été pour les casques de réalité virtuelle Sony PlayStation VR. Le point sur cette expérience qui a conquis les fans de Star Wars.

Sorti au printemps dernier, le premier épisode de la trilogie a rapidement été suivi des deux autres pour le plus grand plaisir des fans. Malheureusement, l’expérience en réalité virtuelle du studio ILMxLAB n’était pas disponible sur toutes les plateformes VR notamment pour les casques de Sony. L’injustice sera bientôt terminée puisque le studio vient tout juste d’annoncer qu’il travaillait à une adaptation pour le PlayStation VR et qu’un pack contenant les 3 expériences sera disponible dès cet été. Explications…

Vader Immortal sur PlayStation VR dès cet été

C’est sur son site internet que le studio ILMxLAB vient tout juste d’indiquer que la trilogie sera disponible prochainement pour les casques de réalité virtuelle PlayStation VR. Une information confirmée sur le site américain de Sony dédié au casque VR. Mark Miller, le producteur créatif exécutif chez ILMxLAB, a ainsi déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Sony pour proposer Vader Immortal à PlayStation VR ». Une annonce qui s’est faite ce lundi 4 mai, journée que les fans des films de Georges Lucas ont déclaré « Star Wars Day ».

C’est le 21 mai dernier que le tout premier épisode de la trilogie Vader Immortal avait été lancé. Il a rapidement été acclamé par la presse et surtout par les fans. Au menu, une expérience très réussie dans laquelle le joueur apprenait à maîtriser le Lighsaber Dojo en s’immergeant dans la peau d’un contrebandier sensible à la force. Deux autres épisodes ont ensuite été publiés dans les mois suivants. L’expérience interactive a remporté différents prix dont notamment celui de l’expérience en réalité virtuelle de l’année lors des récompenses des Game Developers 2020.

Une adaptation PS VR en cours

La trilogie Vader Immortal est particulièrement réussie et l’immersion qu’offre la réalité virtuelle se prête à merveille à ce genre d’expérience. Mark Miller se régale notamment à voir les réactions des joueurs lorsqu’ils sont confrontés à Dark Vador : « Je ne me lasse pas de regarder les gens réagir à l’approche de Dark Vador, les suivre avec son regard et leur parler directement ». Une expérience qui peut donc se révéler intense pour certains joueurs. Selon le studio ILMxLAB, la trilogie sera disponible directement en série complète avec les 3 épisodes. Il n’y aura donc pas besoin de patienter plusieurs mois entre les épisodes.

