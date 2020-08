Avec l’épidémie de coronavirus, de nouvelles problématiques sont apparues, notamment dans le domaine sanitaire et donc de nouvelles réponses. Le modèle baptisé UVMask en fait partie. On fait les présentations.

Si le masque chirurgical ou celui en tissu ne vous convient pas, vous avez sans doute déjà commencé à chercher d’autres modèles. Le masque UV Mask semble clairement présenter un profil très séduisant avec de multiples options à l’heure où on commence à réaliser qu’il faudra vivre avec le masque pendant un certain temps.

UVMask, un modèle innovant

Pourquoi le modèle UV Mask est-il aussi séduisant ? Et bien parce qu’il ne se limite pas simplement à filtrer les éventuelles particules de coronavirus. Alors que le virus est encore méconnu, cette capacité à aller plus loin est séduisante. Ce modèle UV Mask propose un système de filtration de l’air double. La première couche est celle classique comme pour un masque FFP2 qui filtre jusqu’à 95 % des particules comme la poussière ou les petits débris. Cependant, ceux d’une taille inférieure à 0,3 microns peuvent encore représenter une menace sur un masque classique. Là, c’est un filtre stérile UV-C qui permet de détruire jusqu’à 99,99 des particules qui auraient pu échapper au premier.

Un filtre stérile ajouté pour la sécurité

De quoi garantir un niveau de filtrage vraiment séduisant pour les personnes qui jugent cela important. Cela passe notamment par deux lumières LED qui stérilisent complètement l’air et protège donc aussi les personnes qui vous entourent. Notez que la stérilisation par ultraviolets a prouvé son efficacité contre le Coronavirus. L’usage d’un anneau de silicone permet aussi de garantir le confort et l’étanchéité du masque. Les cordons peuvent être ajustés de différentes manières, selon le style qui vous est le plus agréable. La batterie interne propose une autonomie de 6 heures et un petit boîtier permet de le stocker quand nécessaire.

Un projet participatif

Ce modèle innovant a été lancé sur le site Indiegogo il y a quelques semaines. À l’heure actuelle, les objectifs de financement sont déjà très clairement atteints. En effet, l’entreprise a recueilli plus de 2,5 millions d’euros grâce au soutien de plus de 14.520 backers. Attention toutefois, comme toujours avec le financement participatif, c’est un pari. Vendu à partir de 92 euros (un masque) ou 168 euros si vous en souhaitez deux, le UVMask devrait ensuite être livré à partir du mois de novembre. Il ne restera plus qu’à s’armer de patience. Le prix dans le commerce, devrait ensuite être de plus de 200 euros.