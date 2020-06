UVC 59S P55 : un sac stérilisateur UV pour smartphones et bien plus

Le UVC 59S P55 est un sac conçu pour stériliser, avec des rayons ultraviolets, les smartphones mais aussi de nombreux autres appareils et objets. Découverte de ce stérilisateur UV intéressant.

Nos smartphones, clés, tablettes, souris, lunettes, etc. sont des objets que nous manipulons un grand nombre de fois dans la journée, souvent sans nous en rendre compte. Ce sont aussi, sans que nous le voyons, de véritables nids à microbes. La pandémie de Coronavirus a démontré l’importance cruciale de désinfecter ces dispositifs de manière régulière. Il a été prouvé que les rayons ultraviolets désintègrent l’ADN du virus COVID-19 l’empêchant ainsi de se reproduire ce qui constitue un moyen très pratique pour désinfecter nos appareils. Le sac stérilisateur à rayons ultraviolets UVC 59S P55 représente donc une excellente alternative.

Un stérilisateur UV compact et très pratique au quotidien

Le sac UV 59S P55 se présente sous la forme d’un sac compact facile à transporter avec sa sangle. Le stérilisateur intègre 24 LED ultraviolets permettant d’éliminer 99,9% des microbes (virus et bactéries) qui se trouve sur la surface des appareils. Les rayons ultraviolets sont nocifs pour la peau et les yeux mais le dispositif ne présente aucune fuite de lumière et est donc sûr. Son utilisation est très simple. Il vous suffit de placer un ou plusieurs appareils à l’intérieur du sac, vous le fermez et, après avoir pressé l’interrupteur, la désinfection commence seule. Le bouton clignotera lors du lancement puis s’éteindra lorsque la désinfection sera terminée.

Un sac UV très facile d’utilisation

Pas besoin d’eau ni de produit chimique. Ce sont les rayons ultraviolets qui vont désinfecter votre appareil. Pas de rayonnement, pas d’ozone, de résidus ou de nettoyage nécessaire donc. Simple, efficace et économique. Le stérilisateur UVC 95 P55 ne consomme effectivement que 15,6 Watts. L’avantage des LED est leur durée de vie. Vous pourrez ainsi compter sur 10.000 heures de fonctionnement. Il faut compter environ 3 minutes dans le sac UV pour une désinfection complète.

Le sac UVC 59S P55 peut servir pour désinfecter de nombreux appareils

Avec ses dimensions de 27x22x19 cm, le sac désinfectant UVC 59S P55 peut accueillir et désinfecter un grand nombre de produits. Des produits électroniques comme un smartphone, une tablette ou une souris bien sûr mais aussi ses clefs, des sous-vêtements et même des fruits ou légumes pour qu’ils se conservent plus longtemps.

Le stérilisateur UVC 59S est disponible dès maintenant à l’achat. Vous pouvez vous le procurer pour un peu moins de 200 euros. Si vous avez toutefois des doutes, vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs stérilisateurs UV sur l’année 2020.