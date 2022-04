Les temps ont changé, à présent tout le monde n’a pas forcément un compte sur le réseau social de Mark Zuckerberg. Si ce dernier attire moins les foules qu’auparavant, sa messagerie instantanée reste très populaire. Par exemple, beaucoup de personnes créée un compte Facebook dans le seul but d’utiliser Messenger. Toutefois, est-il possible d’éviter cette étape pour y avoir accès ?

Messenger sans Facebook : une possibilité qui n’existe plus

Soyons précis, nous parlons de l’éventualité de créer un compte Messenger avec un simple numéro de téléphone sans mettre les pieds sur Facebook. Si l’option existait auparavant, le réseau social l’a supprimé en décembre 2019. L’objectif étant de centraliser les différentes messageries sous le joug de Facebook. C’est dommage, car cette messagerie instantanée réunit énormément d’utilisateurs et offre un panel de fonctionnalités complet. Cette mesure nuit donc à l’accessibilité d’un service très pratique. Lorsqu’on se rend sur la page d’aide de la messagerie instantanée, la réponse est formelle : « Non. Vous devez créer un compte Facebook pour utiliser Messenger. »

Le lien avec Facebook pose problème pour certains

Au vu des scandales concernant Facebook et la confidentialité, le lien obligatoire entre le réseau social et Messenger peut déplaire. Surtout quand cette messagerie instantanée n’utilise pas le chiffrement de bout en bout par défaut, contrairement à WhatsApp. Pour la faire courte, les messages sur WhatsApp ne sont visibles que par les personnes qui les envoient ou reçoivent tandis que ceux de Messenger passent d’abord par les serveurs de Facebook avant d’atteindre le destinataire. Heureusement, l’option « conversation secrète » existe depuis 2016 pour assurer ce chiffrement entre deux interlocuteurs. Seulement voilà, celle-ci n’est pas connue de tous et surtout, elle n’est pas accessible pour les discussions de groupe pour le moment.

Utiliser Messenger avec un compte Facebook désactivé

Néanmoins, une solution reste envisageable. Vous pouvez créer un compte Facebook avec le strict minimum ( adresse mail, mot de passe, nom et date de naissance) puis le désactiver. En effet, l’utilisation de Messenger ne requiert pas que votre compte Facebook demeure actif. Cela fait certes une étape supplémentaire, mais on vous rassure, elle n’a rien de long ou de compliqué. Qu’il soit désactivé ou non, saisissez les identifiants de ce dernier dans l’application Messenger pour vous connecter.

Quelles alternatives à Facebook Messenger ?

Si l’obligation de créer un compte Facebook vous agace, vous pouvez toujours opter pour une autre messagerie instantanée. Ce n’est pas l’offre qui manque aujourd’hui. Les possesseurs d’iPhone vous vanteront sans doute les mérites de d’iMessage par exemple. Sinon, il existe la valeur sûre WhatsApp, l’option moins populaire Google Chat ou encore les challenger que sont Signal ou Telegram.