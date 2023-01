Comment utiliser facilement un iPhone à l’international ?

Vous partez en déplacement à l’étranger et ne savez pas comment configurer votre iPhone pour l’international ? On vous explique comment faire !

Si vous possédez un iPhone assez récent (disons acheté au cours des 12 derniers mois) et si vous voyagez plutôt fréquemment, l’eSIM est assurément la solution qu’il vous faut. Vous avez d’ailleurs sans doute déjà entendu parler de cette toute nouvelle carte SIM dématérialisée (le e signifie embedded, soit intégrée).

Toutefois, puisque c’est encore un peu nouveau, on lit toutes sortes de choses à ce sujet ; certaines sont justes, d’autres ne le sont pas, et il nous a donc semblé bon de rassembler la bonne information en un seul et même endroit.

Combien de eSIMs et de numéros de téléphones peut-on avoir sur un iPhone ?

Le total s’élève officiellement à 8 eSIMs et 2 numéros de téléphone (un numéro français et un numéro étranger, ou deux numéros français ou deux numéros étrangers de différents pays, tout est possible) que l’on peut utiliser en même temps sur le même appareil.

On peut donc dire que la eSIm est une SIM de voyage pour iPhone, ou pour d’autres modèles de téléphone, qui permet à la fois d’économiser de l’argent en éviant le fameux roaming, mais aussi de ne pas avoir à changer de carte si l’on a besoin d’un autre numéro.

Profitez de votre iPhone même en vacances !

Quels opérateurs prennent en charge l’eSIM ?

En France, les opérateurs SFR, Orange, Bouygues, Free, Red by SFR, Sosh, et B&You vous proposent l’eSIM.

Dans un seul pays, la Chine continentale, l’eSIM n’est malheureusement pas offerte pour l’iPhone jusqu’à ce jour.

Pour le reste du monde, voici une liste non-exhaustive des principaux opérateurs prenant en charge l’eSIM (il est possible de consulter une liste plus détaillée de ces opérateurs locaux directement sur le site internet d’Apple) :

Vodafone (pour l’Australie par exemple, mais pas seulement)

T-Mobile (aux États-Unis entre autres)

Ubigi (au Royaume-Uni, en Belgique et en Suisse)

Holafly (États-Unis, Japon et 150 autres destinations.)

Claro (dans certains pays d’Amérique du Sud)

AT&T (aux États-Unis principalement)

Orange (dans de nombreux pays africains)

Zain (au Moyen-Orient)

Telia (en Scandinavie)

Quels iPhones sont compatibles eSIM ?

Beaucoup de modèles d’iPhones peuvent utiliser l’eSim. Les modèles d’iPhones XR, XS, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, SE 2020, et SE 2022 sont compatibles eSIM.

Il suffit généralement de scanner un code QR envoyé par l’opérateur. Si toutefois cela ne fonctionne pas, ledit opérateur fournit également deux codes à entrer manuellement.

Il faut ensuite entrer le code PIN par défaut, c’est-à-dire : 0000.

Et bien sûr redémarrer le téléphone comme toujours.

Et voilà, c’est tout !

C’est très simple :

Allez dans Réglages

Allez dans Données cellulaires

Trouvez le forfait souhaité et vérifiez si OUI est inscrit au bout de la ligne

Au besoin, cliquez sur ledit forfait et faites glisser le curseur au bout de la ligne intitulée Activer cette ligne.

Peut-on basculer d’une eSIM à une SIM physique et vice-versa ?

Oui. Tout à fait. Aucun problème. On peut même utiliser les deux en même temps : par exemple, votre carte SIM physique pour vos appels et SMS, et l’eSIM pour internet.

Pour passer de l’une à l’autre, au besoin, la procédure est la même que pour vérifier si un profil est activé (voir la procédure détaillée juste ci-dessus).

Fonctionne à la plage et à la montagne !

Et l’Apple Watch dans tout ça ?

Pas de problème si vous êtes chez Orange ou SFR, votre Apple Watch est compatible eSIM. Bouygues par contre pour sa part ne montre jusqu’à maintenant absolument aucun intérêt envers la montre connectée, et FREE Mobile n’a encore malheureusement rien annoncé à ce sujet. Dans les prochains mois peut-être.

L’eSIM, la solution au voyage international

Et pour terminer, une petite note très utile : faites bien attention et soyez conscients que l’on parle aussi de plus en plus de l’iSIM (avec un i !), mais ce n’est pas la même chose que l’eSIM. Ne vous mélangez pas les SIM !

Cet article vous permet d’envisager vos prochains déplacements (que ce soit pour le travail, pour le plaisir ou pour des raisons familiales) avec sérénité où que vous alliez dans le monde, connaissant désormais les multiples avantages que présentent l’eSIM. Nous vous invitons cependant à toujours rester à l’affût des nouveautés, car le secteur de la téléphonie est en perpétuelle évolution pour nous apporter encore plus de solutions toujours mieux adaptées à nos besoins.