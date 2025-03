Pourquoi investir dans un routeur 5G peut devenir indispensable ?

Le déploiement de la 5G assure à ses utilisateurs une connectivité plus fluide, plus rapide et plus mobile. Néanmoins, cette puissance n’atteint pas toujours son plein potentiel.

Certes, lors de vos déplacements vous pouvez utiliser vos données mobiles sur votre smartphone et effectuer un partage de connexion. Mais cela pompe de la batterie, et la performance du routeur peut laisser à désirer, ce qui aboutit à une connexion plutôt médiocre.

C’est pourquoi des appareils comme le Devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE s’imposent comme des outils incontournables, que ce soit pour le télétravail en mobilité, les voyages, les zones mal couvertes par la fibre ou encore le gaming nomade.

Dans cet article, découvrez tout ce que vous pouvez faire après l’acquisition d’un routeur 5G !

A lire aussi Routeur 5G : les raisons qui en font votre meilleur allié pour les vacances !

1. Internet ultra-rapide à chaque point d’arrêt

Des routeurs 5G comme celui de Devolo consistent en un petit boîtier blanc et design, facile à transporter. Avec une prise de courant et une carte SIM alimentée par un forfait data, vous bénéficiez instantanément d’une connexion avec un débit allant jusqu’à 3 600 Mbits/s.

Nota Bene : soit vous optez pour une connectivité 2,5 Gbits/s de type Wi-Fi, soit vous passez par un port Gigabit en mode câble ethernet.

Autrement dit, dès que vous vous éloignez de chez vous, les routeurs 5G prennent le relais pour vous garantir une connexion qualité fibre un peu partout, de préférence dans les grandes villes. Dans les zones vraiment instables, vous passez automatiquement en 4G. Cela dépend bien sûr de l’infrastructure du réseau et de la couverture de l’opérateur.

2. Le chouchou des télétravailleurs

Le télétravail, beaucoup de monde adore… jusqu’à ce qu’internet plante. Cela peut se passer à l’hôtel, dans votre résidence secondaire, chez vos amis, voire chez vous ! Sauf que vous avez une visio ultra-importante dans cinq minutes ; le stress est à son comble.

Plus rapide que redémarrer une box internet !

Avec le Devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE, les freelances, les consultants et entrepreneurs en déplacement n’ont plus à se soucier de ce genre de frictions. Votre boîte mail est à jour et vos réunions sont toujours honorées, quoi qu’il advienne ! Merci l’approche Plug & Play pour un appareil immédiatement opérationnel !

3. Streaming et gaming sans coupures

Un bon routeur 5G vous assure des temps de latence jusqu’à 1 ms pour des jeux en ligne et les applications lourdes sur lesquelles vous aimez passer du temps. Cela signifie :

des films et des séries en streaming disponibles en qualité haute définition ;

disponibles en qualité haute définition ; du gaming nomade , que ce soit sur ordinateur ou sur console ;

, que ce soit sur ordinateur ou sur console ; vos tutos YouTube au garde-à-vous dès que vous êtes face à un pépin (du moins si vous aussi vous avez ce réflexe !).

En somme, vous profitez d’une grande fluidité et de l’absence de coupures extrêmement frustrantes lorsque l’on est bien immergé dans chef d’œuvre cinématographique ou vidéoludique.

4. Une connexion pour tout le monde

Autre élément capital : le Devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE admet jusqu’à 100 appareils connectés simultanément ! En effet, ses 6 antennes intégrées 4×4 MIMO (5G/LTE) offrent une meilleure intensité de signal avec quatre canaux d’émission et réception par antenne.

Tout ça à partir d’une seule carte nano SIM !

Pour vous, votre famille, vos amis… Une salle de classe entière pourrait sans problème profiter de ce flux de 5G. Bien entendu, cela affecte la consommation de données, et il faut tout de même avoir souscrit à un forfait assez confortable pour éviter d’éventuelles restrictions en cas d’usage intensif.

5. Une solution pour les zones mal desservies

Pour celles et ceux qui résident en zone rurale ou dans des secteurs où la fibre tarde à arriver, le routeur 5G est une solution idéale. Bien plus rapide et stable qu’une connexion 4G ou qu’un ADSL limité, il permet de bénéficier d’un internet performant même dans les régions où les infrastructures traditionnelles font défaut.

En effet, votre routeur 5G va optimiser la connexion afin d’accéder à des débits plus élevés. C’est pourquoi certaines personnes préféreront avoir recours à un routeur Devolo plutôt que d’installer une box !

A lire aussi Box internet vs Routeur 5G : lequel choisir ?

Les routeurs 5G : une même solution à moult problèmes !

Dans un monde de plus en plus connecté, que ce soit au travail, sur les réseaux ou même sur le plan des loisirs, les coupures et dysfonctionnements d’internet peuvent s’avérer frustrants, voire paralysants. Tant que l’on reste chez soi, ça va à peu près, mais nous avons également tendance à nous déplacer de plus en plus.

C’est ainsi que de nouveaux besoins se créent : travail en déplacement, communication depuis n’importe où, accès à la culture par voie digitale. Les routeurs 5G nous assurent une connexion rapide, fiable et sécurisée dans la plupart de nos contextes de vie, et pourraient même nous pousser à encore davantage de nomadisme !

Et vous ? Que pensez-vous de ce type d’appareils ? Le Devolo WiFi 6 Router 3600 5G LTE vous semble-t-il adapté à vos propres envies de voyage ?