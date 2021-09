5 astuces pour profiter à fond de vos AirPods Pro

À la question : pourquoi les AirPods Pro sont-ils si chers, nous avons trouvé quelques pistes de réponse. Outre la hype qui auréole la plupart des produits Apple, malgré une qualité sonore de leurs écouteurs connectés qui fait le job sans non plus casser des briques, il existe des subtilités d’utilisation qui aident à leur rentabilisation. Fonctionnalités cachées, bonnes pratiques, idées d’usage : voici 5 astuces d’utilisation des AirPods Pro !

Communiquez instantanément avec des AirsPods Pro

Mettons que vous vous promeniez, profitant des bienfaits de la marche au cours d’une pause digestive. La musique va son train, mais vous recevez un message ou un appel. Les AirPods Pro sont capables de :

vous annoncer de qui provient l’appel . Cette fonctionnalité s’active dans la section “Téléphone” intégrée dans les “Réglages” de l’iPhone . Dans la partie intitulée “Annonce d’appels” , sélectionnez “Écouteurs seulement” ;

refuser l’appel par double pression (votre collaborateur peut bien attendre et vous laisser un peu bayer aux corneilles !), ou de décrocher/raccrocher (si c’est votre maman, vous serez bien obligé…)

faire la lecture des sms (“Réglages” => “Siri et Recherche” => cochez “Annoncer des messages”) uniquement avec les contacts que vous aurez choisis ;

répondre aux sms oralement juste après que vous avez écouté votre texto (la fonction se déclenche automatiquement)…

Commandez votre lecteur musical par pression des AirPods Pro

Contrairement à un certain nombre d’autres appareils, ce n’est pas par tapotement mais par pression que vous manipulez votre playlist. Une pression met sur pause, tandis que deux pressions font avancer d’un titre. Enfin, trois pressions, et on recule d’une chanson. Quant à la longue pression, elle sert à switcher entre le mode transparent et l’ANC. À ce sujet, vous pouvez personnaliser la pression longue, de sorte à activer Siri. Dans le menu des réglages (les AirPods doivent être connectés à votre iPhone), puis dans Bluetooth, cliquez sur l’icône en forme de “i” juste à côté du nom de vos écouteurs. Vous accédez alors à la configuration séparée de chaque AirPod.

Prolongez la longévité de vos Airpods Pro

Quand vous commencez à avoir des problèmes de batterie, vous pouvez ramener vos écouteurs dans une boutique Apple, où vous pourrez changer le boîtier ou la batterie de vos écouteurs. À cet égard, si les dommages causés sont couverts par l’assurance Apple Care+, vous ne payez rien, que ce soit pour la boîte ou les écouteurs eux-mêmes. Dans le cas inverse, c’est 55 € qu’il vous faudra dépenser pour le boîtier et/ou pour chaque écouteur. Dans le cas où vous préférez changer d’appareil, nous vous conseillons de voir du côté des AirPods reconditionnés, ce qui vous permettra d’épargner un peu d’argent, et de faire un geste écologique modeste. Quoi qu’il en soit, rappelez-vous bien que les AirPods Pro sont censés offrir 4h30 d’écoute (ou 3h de discussion téléphonique) et que les multiples charges du boîtier font monter cette autonomie à 24 h (ou 18 h de conversation).

Protégez (voire augmentez) votre audition

Si vous consultez notre guide de l’application mobile Apple Health, vous verrez à quel point il est simple d’effectuer un suivi autonome (bien qu’approximatif) de votre santé. Or, si vous êtes un mélomane audiophile, il peut être pertinent de garder un œil sur vos oreilles. Et pour mettre le doigt dessus, une fonctionnalité appelée “Audition” (onglet “Parcourir” dans l’appli santé) vous permettra de flairer d’éventuels problèmes. En sondant le niveau sonore de vos AirPods Pro, la puce sans fil d’Apple enregistre les dB émis par les pilotes audio. Dès lors, l’interface vous indique lorsqu’une écoute prolongée à tel niveau sonore peut affecter votre audition, et si vous devriez modifier vos habitudes. D’autre part, les micros des AirPods Pro peuvent amplifier les sons de l’extérieur.

En effet, la fonction “Audition” (“Réglages” => “Centre de Contrôle” => “Personnaliser les Commandes” => “Audition”) peut aider les malentendants… Mais également à espionner depuis un iPhone ou iPad disposé dans une pièce adjacente. Enfin, nous on dit ça… on dit rien !

Retrouvez vos AirPods Pro n’importe où

Quoi de plus rageant que de perdre un appareil aussi petit et aussi cher ? Il suffit d’oublier de les ranger dans leur boîte une fois pour qu’un des deux AirPods roule sous un meuble, dans le creux d’un canapé, ou même quelque part dans un coin sombre un soir où vous êtes de sortie. Dans ce cas, l’application “Localiser” de votre iPhone est capable de faire sonner vos écouteurs appairés (tant qu’ils ont encore de la batterie !). En dernier recours, l’iPhone vous indique leur position géographique la dernière fois que vous en avez eu l’usage.

En espérant que vous aurez trouvé de quoi valoriser un produit encore plus sophistiqué qu'on ne le croirait, on continue de vous faire rêver avec un bon plan AirPods Pro encore tout frais !