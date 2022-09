C’est le dernier grand chelem de l’année après l’Open d’Australie, Rolland Garros et Wimbledon. L’US Open est l’occasion pour les favoris de confirmer leur statut et pour les outsiders de sortir leur épingle du jeu. Chez les hommes, à part Djokovic, finaliste l’an dernier, qui a du abandonner à cause de sa non-vaccination au Covid, et Zverev, blessé, toutes les têtes de séries ont répondu présent pour participer au tournoi. Côté femme, on note le clap de fin de Serena Williams qui prendra sa retraite à l’issue de la compétition. Pour voir l’US Open en direct, nous vous avons listé les meilleurs sites de streaming diffusant le tournoi.

Pour vous faciliter la vie et accéder plus facilement et sans bugs à votre diffuseur, une solution existe, l'abonnement à un VPN.

Eurosport, le diffuseur officiel en France

Le diffuseur officiel en France de l’US Open est Eurosport. Le canal 120 sur la TNT possède le droit des images de la compétition et est donc le seul acteur à pouvoir le retransmettre en direct. Pour visionner l’US Open sur Eurosport, il faudra s’acquitter de 7,99€ ou 50€/an. Vous pourrez ensuite avoir accès à l’ensemble de la compétition. Mais aussi, la Vuelta qui se déroule en ce moment.

RTS, meilleur site pour regarder en Français le tennis gratuitement et légalement

En plus du diffuseur officiel, il est possible de visionner le tournoi du grand chelem gratuitement sur la chaine de sport suisse RTS. Cette chaine retransmet en streaming et en clair l’US Open à condition d’être situé en Suisse.

Vous vous dites que c’est donc impossible pour vous de visionner votre match. Pas de panique, la solution s’appelle le VPN. En passant par un réseau privé virtuel, vous avez la possibilité de changer votre zone géographique et choisir de vous situer virtuellement en Suisse. L’avantage est d’avoir accès gratuitement à la chaine RTS, avec commentaires en français.

Les VPN coûtent quelques euros par mois et ne servent pas uniquement à changer de pays, mais aussi d'être anonyme, de protéger vos données ou encore de fonctionner comme un antivirus.

SBS, chaîne australienne gratuite avec un VPN pour regarder l’US Open

On change de pays, mais pas de formule. L’US Open est disponible gratuitement en Australie sur la chaine SBSondemand. Encore une fois, pour y accéder, il est nécessaire d’utiliser un VPN en choisissant la zone géographique « Australie ». Ensuite, il suffit de choisir le sport que vous voulez visionner (en l’occurrence, l’US Open) et profiter de votre contenu gratuitement.

Calendrier de l’US Open 2022 Première semaine

1er tour : 29 – 30 août

2e tour : 31 août – 1er septembre

3e tour : 2 – 3 septembre

Deuxième semaine

16e de finale : 4 – 5 septembre

quarts de finale : 6 – 7 septembre

demi-finale : 8 – 9 septembre

finale femme : 10 septembre

finale homme : 11 septembre

Streamonsport, l’offre streaming gratuit sans VPN

Si vous n’avez pas de VPN ou que vous ne souhaitez pas en avoir un — terrible erreur de votre part tant le VPN apporte des avantages –, il est aussi possible de regarder l’US Open gratuitement sur des sites illégaux. Ces sites ne sont pas recommandés, car ils peuvent comporter des virus ou popups. Vous vous exposez aussi à des remontrances des autorités pour utilisation de sites utilisant illégalement les images des diffuseurs officiels.

Si vous souhaitez quand même visionner votre compétition de tennis sans VPN, le meilleur site de streaming gratuit est StreamOnSport.

Où regarder l’US open en direct streaming ? En plus de l’offre payante d’Eurosport en France, la compétition de tennis est disponible gratuitement en Suisse sur RTS ou en Australie sur SBS. Mais, pour y accéder en France, il faut avoir un VPN et changer sa zone géographique. A quelle heure française voir les matchs de l’US Open ? Pour connaître l’heure officielle de la compétition, il faut rajouter 6h à celle indiquée sur le site officiel. Les matchs commencent donc à 17h en France et se déroulent durant la nuit. Quand et où a lieu le tournoi de l’US Open ? Le dernier grand chelem de l’année se déroule du 29 août au 11 septembre 2022 (les qualifications ayant eu lieu une semaine avant). Il a lieu à New York aux États-Unis dans le parc de Flushing Meadows.