De nos jours, rien qu’utiliser du numérique coûte une fortune. En plus de payer votre ordinateur, il faut parfois acheter un système d’exploitation pour des centaines d’euros. Ensuite, pour avoir les basiques comme Word ou Excel, il faut encore ajouter un abonnement couteux. À cet égard, nous avons trouvé Urcdkeys, une entreprise qui vous permet d’obtenir des licences (clé de produit) Microsoft neuves et encore inutilisées à des tarifs très abordables.

Grace à ce revendeur, il est possible d’économiser jusqu’à -50 %, voire davantage sur votre licence. Systèmes d’exploitation, plusieurs versions de Microsoft Office (2016-2021) et de Windows Server (2012-2022), ou même des packs mixtes : voici comment bien vous équiper en bureautique à bon marché !

Suite bureautique Office de Microsoft : des promos à se partager entre collaborateurs

Pour éviter les solutions gratuites souvent insuffisantes ou, au contraire, de vous ruiner avec une licence de bureautique neuve, vous pouvez dès à présent consulter les offres de UrcdKeys. NB : les commandes affluent et les stocks s’épuisent vite. N’hésitez donc pas à vérifier régulièrement, car de nouvelles offres tombent fréquemment.

Obtenir des systèmes d’exploitation Microsoft Windows vraiment pas chers

Et rebelote ! Si vous souhaitez monter en gamme avec votre OS en passant à Windows 10 ou 11, Urcdkeys propose des solutions pour les professionnels comme pour les particuliers :

Enfin, retrouvez des packs incluant les licences Windows + Microsoft Office Professional. C’est le duo parfait pour commencer à utiliser votre ordinateur.

Licences Microsoft vendues par des tiers : toujours la même qualité ?

Parfois, on a besoin d’un logiciel pour effectuer une tâche précise afin de réaliser un projet. On choisit donc d’investir dans une licence, qui nous sert un an ou deux… avant d’être complètement laissée à l’abandon ! Urcdkeys est donc né de l’idée de récupérer ces licences totalement fonctionnelles afin de les redistribuer à moindre coût à ceux qui en feront bon usage. Donc, il ne s’agit nullement d’une version “light”. Si vous prenez, par exemple, une licence Microsoft Office 2021 Professionnel Plus, vous obtenez une clé d’activation. Ainsi, juste après la phase d’installation, vous bénéficiez sans limitation des programmes de la célèbre suite bureautique, à savoir :

Word

Excel

PowerPoint

Outlook OneNote

Publisher

Access

Retrouvez également les meilleures promos pour acheter des licences Windows et pack office pas cher

Vous le remarquerez vite, les offres les plus avantageuses concernent des achats de plusieurs packs. Rassemblez dans votre entourage deux ou trois personnes intéressées (collègues, camarades de promo, etc.) et commandez vos packs. Bénéficiez du même coup des meilleures réductions possibles. Et lorsque vous recevrez par mail les liens de téléchargement et les clés d’activation, transférez-les simplement à vos amis, par mail également. En revanche, seule la personne à l’origine de la transaction pourra bénéficier de l’installation à distance en cas d’erreur (service généralement inclus pendant 30 jours après commande).

Rachats de licences par un tiers : peut-on faire confiance ?

Urcdkeys est spécialisé dans la revente de licences et notamment Microsoft et Windows. Que vous ayez besoin de la suite bureautique Office ou bien de l’OS Windows, il vous suffit de commander votre pack directement sur le site de fr.urcdkeys.com. Une fois que vous avez validé et réglé votre panier, vous devez attendre la livraison qui ne prends pas plus de 10 minutes montre en main ! Vive la dématérialisation ! En effet, vous recevez un e-mail contenant : un lien de téléchargement, une clé d’activation et la notice d’utilisation. Évidemment, vous récupérez également la facture détaillée, incluant la TVA.

Nota Bene : le paiement sécurisé peut s’effectuer via carte de crédit, PayPal, Apple Pay ou même virement bancaire dans le cadre d’un projet d’achat professionnel.

Si vous avez besoin d’un volume assez conséquent pour votre société, vous pouvez choisir un grand nombre de packs (jusqu’à 500). Idéal pour les grosses entreprises.

SAV et Assistance Technique : un chat disponible pour vous

Entre la notice, le support technique disponible 24/7 jours et le conseil client par e-mail ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi, vous ne risquez pas de vous perdre, même si vous n’êtes pas le plus fortiche en informatique.

Vendre des licences Microsoft : est-ce que c’est légal ?

La question est légitime, puisque l’entreprise qui vend un programme informatique perd des clients. Cette pratique a même été interdite un certain temps, jusqu’en juillet 2012. C’est à cette période que la Cour de justice de l’Union européenne a finalement autorisé la revente de logiciels. Toutefois, il aura fallu attendre des initiatives comme l’entreprise URcdKeys pour démocratiser la pratique.

Guide : que choisir entre Microsoft Office 2019 et 2021 ?

Voici les quelques avantages d’Office 2021 sur son prédécesseur :

la plateforme de communication Microsoft Teams incluse nativement dans le système ;

travail collaboratif simultanément sur les mêmes documents Word, Excel ou encore PowerPoint ;

interfaces améliorées (transferts de contenus plus faciles, mode sombre complet sur Microsoft Word, etc.) ;

prise en charge du format OpenDocument 1.3 (ODF) ;

petites améliorations diverses sur l’ensemble des applications ( matrices dynamiques sur Excel, outil de traduction sur Outlook, etc. )

En d’autres termes, la version 2019 reste tout à fait valable sur les tâches essentielles. Si Office 2021 est résolument meilleur, il ne révolutionne pas pour autant l’excellente suite bureautique !