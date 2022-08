Urbanista Phoenix : ces écouteurs sans-fil se chargent à l’énergie solaire

Recharger ses écouteurs grâce à l’énergie solaire ? C’est ce que propose Urbanista avec les tout premiers écouteurs sans-fil pouvant se recharger grâce à un boîtier doté de petits panneaux photovoltaïques.

L’entreprise suédoise Urbanista continue sur la voie de l’innovation : après avoir commercialisé l’été dernier son premier casque audio à recharge solaire, elle dévoile à présent les Urbanista Phoenix. Ces nouveaux écouteurs sans-fil fonctionnent eux aussi grâce à l’énergie solaire et sont capables d’exploiter toute forme de lumière. Véritable fer de lance pour les fabricants d’objets connectés, l’autonomie est ici décuplée grâce à la technologie Powerfoyle déployée par Exeger.

Urbanista Phoenix : les premiers écouteurs sans-fil à énergie solaire

Comme la plupart des écouteurs sans-fil haut de gamme, le modèle Phoenix est doté de la technologie hybride active de suppression du bruit (ANC). Ils incluent des microphones antibruit qui peuvent filtrer les bruits de fond indésirables, offrant des appels plus clairs sans moins de distractions, en particulier dans les espaces bondés et bruyants.

Outre la charge solaire, on retrouve également les caractéristiques classiques des écouteurs traditionnels à savoir : la résistance à l’eau (étanchéité IPX4), la prise en charge du Bluetooth 5.2 et de la connexion multipoint (possibilité de se connecter à deux appareils simultanément). Les Phoenix sont également compatibles avec les assistants vocaux.

Le son peut être personnalisé à l’aide des commandes d’égalisation disponibles sur l’application Urbanista. L’application fournit également des informations sur la façon de tirer le meilleur parti de la durée de lecture des écouteurs, y compris des indications visuelles des niveaux de charge solaire et de son utilisation. Il y a même une option pour personnaliser les commandes tactiles et l’assistant vocal.

À lire aussi : Comparatif des meilleurs écouteurs sans fil (bluetooth)

Un boitier doté de mini-panneaux photovoltaïques

L’année dernière, Urbanista s’était associée à l’entreprise Exeger pour lancer son casque à recharge solaire Urbanista Los Angeles. Bien accueilli par le public, la firme réitère cette collaboration pour la conception de ses écouteurs sans-fil avec le modèle Phoenix qui embarque la même technologie Powerfoyle mais dans le boîtier cette fois-ci.

Pour s’adapter complètement à la conception sans-fil, les ingénieurs ont mis au point une nouvelle génération de film photovoltaïque qui permet au courant de circuler 1.000 fois plus vite. Ainsi, les écouteurs Phoenix disposent d’une autonomie de 8 heures mais avec l’étui de chargement, vous pouvez compter sur une autonomie totale d’environ 32 heures. Celle-ci augmente d’environ une heure pour chaque heure passée en plein soleil. Le fabricant précise toutefois qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un environnement ensoleillé, car il « se recharge en continu chaque fois qu’il est exposé à toutes les formes de lumières ».

Une belle innovation, que l’on retrouve pour le moment dans les casques et écouteurs audios de la marque mais qui pourrait à terme équiper tous nos objets connectés comme les smartphones, les montres, les liseuses, etc.

« Avec le changement climatique, nous avons l’impression de contribuer à notre petite échelle à un monde meilleur. Nos clients veulent contribuer à changer le monde, et nous trouvons des moyens de les aider à le faire sans qu’ils aient à compromettre leur mode de vie. » Giovanni Fili, PDG chez Exeger

Il faudra cependant être patient pour découvrir toutes les caractéristiques de ces écouteurs sans fil dont la date de sortie n’a pas encore été communiquée mais dont on espère une commercialisation fin 2022. On sait en revanche qu’ils seront proposés en Midnight Black et Desert Rose au prix de 149 euros.

Urbanista Phoenix : le boîtier de recharge à énergie solaire peut aussi être alimenté via une prise USB-C.